Il Grande Fratello ha deciso di fare una sorpresa ad Alessio Falsone e Anita Olivieri. Dopo la fine della puntata di ieri del programma, infatti, ai due è stato chiesto di andare in suite, per consumare una cena romantica a lume di candela. In tale occasione, ovviamente, i due hanno avuto modo di aprirsi tanto. Ecco cosa è successo.

Cosa è accaduto nella notte tra Alessio e Anita in suite

Dopo un breve momento goliardico durante il quale Massimiliano Varrese ha fatto una serenata ad Alessio Falsone e Anita Olivieri in suite, i due concorrenti del GF sono rimasti completamente da soli. Mentre erano intenti a consumare il pasto preparato dalla produzione del , i due hanno iniziato a parlare del loro rapporto, ma anche del loro passato e del loro modo di approcciare in amore.

I protagonisti hanno scoperto di avere tantissime cose in comune, al punto da arrivare a pensare che un rapporto tra loro potrebbe essere tanto interessante, quanto litigioso. Alessio ha esordito ammettendo che, quando si trova in un rapporto sentimentale, dona il 100% alla sua compagna. Quando è single, invece, si dedica totalmente a se stesso. Questo, dunque, vuol dire che non conosce vie di mezzo. Ebbene, di questa visione è stata anche Anita, la quale ha ammesso di essere fatta esattamente allo stesso modo.

Falsone fa delle confessioni su Perla ad Anita al GF

Anita e Alessio, poi, hanno iniziato a parlare un po’ dei loro pregressi sentimentali, e Falsone ha ammesso che l’ultima sua storia importante è stata chiusa un anno e mezzo fa. Il giovane non ha ricambiato la domanda ad Anita, dato che conosce bene tutta la situazione che, ancora oggi, la ragazza ha al di fuori della casa del GF.

Ad ogni modo, durante il dibattito, Alessio ha tirato fuori delle cose che hanno generato molto sgomento tra gli utenti del web. Improvvisamente, infatti, l’attenzione è ricaduta sui discorsi in codice fatti con Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero. A tal riguardo, il concorrente ha lasciato intendere di non fregarsene assolutamente nulla di Perla. Falsone ha fatto capite di aver un po’ giocato con la ragazza, e i segnali che lui e Sergio si sono scambiati sotto il tavolo (attraverso dei colpetti con il piede) stessero a significare una presa in giro proprio nei riguardi della Vatiero, che pare fosse convinta di piacergli.