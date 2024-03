E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 23, questo pomeriggio, venerdì 8 marzo 2024 su Canale 5, che anticipa l’imperdibile appuntamento domenicale in cui scopriremo ufficialmente chi sono tutti i ragazzi al serale e quali saranno i due alunni a dover abbandonare il programma. E che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Scopriamolo insieme qui di seguito.

Amici 23, la reazione di Kumo

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 è iniziata con il confronto tra Kumo ed Emanuel Lo che abbiamo visto già nell’appuntamento di ieri. Dopo un breve rewatch dell’incontro tra l’allievo e il professore, è stato mostrato il rientro di Kumo in casetta e le sue conseguenti reazioni alle parole di Emanuel. Il ballerino si è confrontato con Nicholas. Ha detto che essere l’ultimo a prendere la maglia dorata lo fa pensare. Lui vorrebbe andare al serale e non avere ancora la maglietta è una vera e propria delusione.

Sarah andrà al serale?

Nemmeno Sarah è riuscita ancora ad ottenere la maglia dorata del serale. Durante una prova in saletta, l’allieva si è detta un po’ agitata per questa situazione, visto che manca una sola puntata. Sarah ha confessato di avere molta paura di non riuscire a prendere la maglia. Si sente ansiosa anche se non ha delle brutte vibes da parte di Lorella Cuccarini. La sua professoressa ha sempre detto cose molto belle su Sarah però la maglia ancora non c’è. Parlando con la vocal coach, la cantante ha detto che pensa di meritarsela perché è cresciuta e migliorata tanto, al punto tale da cambiare tipo di musica.

Giovanni prenderà la maglia del serale?

Tra gli allievi ancora senza maglia c’è anche Giovanni. Il danzatore, parlando con il professionista Umberto, ha spiegato che vorrebbe tanto arrivare al serale. Sarebbe una soddisfazione veramente immensa, anche per poter compensare quello che i suoi genitori hanno fatto per lui.

Per Giovanni è brutto vedere che gli altri compagni si stanno preparando già per il serale mentre lui ancora non sa se avrà la maglia oppure no. Il danzatore ha detto che quasi tutti in casetta hanno la maglia d’oro, quindi lui preferisce proprio non avvicinarsi alla maglietta quando la vede. Crede che se dovesse riuscire ad arrivare al serale, non riuscirà mai più a provare nuovamente un’emozione del genere. Quella maglia per Giovanni è sacrificio ed anche l’inizio di un qualcosa di nuovo. Lui non si accontenterà, sarà lì che si inizierà a giocare davvero.

Francesca Tocca ha detto di vedere Giovanni molto silenzioso e pensieroso in quest’ultima settimana…

La Pettinelli convoca di nuovo Lil Jolie

Ma torniamo a Lil Jolie che sta ancora valutando la proposta di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi le ha dato il tempo di capire cosa fare in tutta libertà. Nel frattempo è stata nuovamente convocata dalla Pettinelli, proprio dopo la puntata di domenica. La professoressa ha detto che Lil ha cantato molto bene sul palco ma, nonostante l’offerta, non vuole metterle pressione. Anna ha provato a conoscere un po’ meglio Angela, questo il vero nome di Lil Jolie. L’insegnante ha provato a conoscere meglio la ragazza prima del serale, anche per via del possibile passaggio nella sua squadra. L’allieva ha parlato meglio dei suoi gusti, dell’amore per il cantautorato italiano. La passione è iniziata perché suo padre era un grande fan di De André. Questo non vuol dire che Lil non guarda nemmeno la musica più nuova. Ascolta molto l’urban americano e il rock inglese.

La Pettinelli ha chiesto a Lil di cantare una cover che ha fatto a novembre: A star is born di Lady Gaga. Dopo l’esecuzione del brano, ad Anna è piaciuta tanto anche se dovrebbe rimanere più leggera, secondo lei. Conoscere Lil Jolie serve tanto alla Pettinelli. Quest’ultima è convinta che la ragazza abbia voglia di divertirsi e le ha consigliato di truccarsi e di togliere i capelli dalla faccia perché è bellissima ed ha due occhi meravigliosi.

La festa di compleanno di Kumo

I ragazzi hanno organizzato una festa a sorpresa in casetta per il compleanno di Kumo. Il ballerino ha compiuto 23 anni e gli allievi hanno allestito tanti palloncini, decorazioni e cibo per lui. Immancabili le pizze e la torta. Kumo ha confessato di aver festeggiato solo i 18 anni, perché non ha mai avuto un buon rapporto con i compleanni. Questo è senz’altro molto speciale e spera di incontrare i suoi compagni avventura anche quando Amici sarà finito.

Per Kumo è arrivato un regalo dalla sua famiglia. Ha deciso di scartarlo insieme a Martina e Gaia. Nel pacco c’era una lettera che lo ha fatto immediatamente piangere. Chi ha scritto al danzatore? La sua mamma, il suo papà e il cagnolino Teo che hanno avuto delle parole bellissime per lui. E il regalo? Tantissimi calzini colorati.