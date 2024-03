Questo pomeriggio, martedì 5 marzo 2024, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’attesissimo daytime di Amici 23. Dopo aver visto le classifica stilata dagli allievi sui non magliati, in questo appuntamento sarà stata mostrata anche quella del televoto del pubblico dopo la gara di ieri? Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito nel dettaglio.

Amici 23, Nahaze, Ayle e Pettinelli convocati

Questa nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 è iniziata la proposta di Anna Pettinelli a Lil Jolie. In questi giorni l’allieva sta avendo modo di pensare alle parole della professoressa. Intanto, la puntata di domenica, Ayle e Nahaze sono stati convocati in studio con la Pettinelli. Chi ha fatto la convocazione? Chi se non Rudy Zerbi? L’insegnante è arrivato in studio con delle barchette di carta con le classifiche di canto per ironizzare con la sua collega e il tanto discusso tema.

Zerbi ha chiesto subito alla Pettinelli se ha le idee più chiare visto che Nahaze e Ayle sono ancora senza maglia e ha proposto a Lil, che non è della sua squadra, di andare al serale insieme a lei. Rudy ha chiesto il pensiero di Ayle e Nahaze sulla proposta fatta a Lil Jolie. Ayle ha detto di non aver capito il gesto fatto dalla Pettinelli anche se non lo giudica. Ovviamente però questo lo mette maggiormente a rischio in vista del serale. Nel caso in cui la Pettinelli fosse stata contenta della sua squadra avesse offerto un posto ad una cantante di una squadra diversa? Secondo Nahaze e Ayle probabilmente no.

Le maglie rimaste sono solo cinque, quattro se pensiamo che una è quasi certamente di Lil Jolie. Per la Pettinelli l’allieva ha fatto un bellissimo percorso. Secondo lei, Zerbi non è convinto di lei e Lil, per Anna, merita il serale eccome, per questo motivo voleva proteggerla. Per la Pettinelli, Rudy ha affossato Lil ma chiaramente lui non la pensa in questo modo.

Zerbi ha poi dato la parola a Nahaze per capire che cosa pensa della situazione che si è andata a creare. La cantante ha spiegato che ha percepito una mancanza all’interno della squadra, una forza che lei e Ayle non possono dare. L’idea della Pettinelli è però diversa. E’ chiaro che i cerchi si stanno stringendo, manca soltanto una puntata al serale. Anna pensa che tutti i professori sono indecisi. Sarah e Kia attendono una risposta dalla Cuccarini mentre anche Zerbi sta lasciando in sospeso Lil Jolie. La Pettinelli ha anche lamentato il fatto che alla convocazione non siano arrivate anche Lorella e le sue allieve non magliate.

Zerbi vs Pettinelli su Lil Jolie

La produzione ha letto i voti di Zerbi a Lil Jolie. I voti erano tutti tra l’8 ed il 10. Nonostante i voti così ottimali, Rudy non ha consegnato la maglia alla sua allieva. Il motivo è perché Lil deve avere il tempo di scegliere liberamente se passare nella squadra della Pettinelli oppure no. Anna ha replicato, dicendo che la sua proposta a Lil è stata fatta da pochi giorni mentre le maglie del serale si possono assegnare da diverse settimane.

Si accende lo studio

Nahaze è molto dispiaciuta dalle classifiche. Lei non si sente ultima, le postazioni parlano molto chiaro. Fatto sta che la discussione tra Rudy ed Anna è durata a lungo. Inutile dire che i toni si sono accesi tra i due prof. Ayle ha continuato a far capire che è normale che la proposta a Lil Jolie lo faccia pensare. L’allievo si è schierato dalla parte di Zerbi dicendo che sicuramente avrebbe dato la maglia a Lil in questa puntata se Anna non avesse detto nulla all’allieva. Pensiero condiviso anche da Nahaze.

Prima di andare via, Zerbi ha chiesto alla Pettinelli di guardare le classifiche, di pensare e di dare una risposta ad Ayle e Nahaze. I due ragazzi hanno discusso con la Pettinelli dicendo che se gli altri professori decideranno di dare le maglie prima di lei, loro saranno automaticamente esclusi dal serale, per una semplice questione di tempistiche. La prof però non la pensa in questo modo…

La classifica del televoto

Finalmente è stata svelata la classifica del televoto del pubblico da casa sui non magliati. Eccola qui di seguito:

Kumo Sarah Giovanni Lil Jolie Kia Nahaze Ayle

Ayle già si aspettava di arrivare ultimo in questa classifica. Per lui è davvero difficile avere tutti contro, pubblico incluso. E’ orgoglioso di continuare a stare dentro la scuola nonostante tutto ma crede non sia affatto facile.

Gli inediti sono fuori

I nuovi inediti dei cantanti di Amici 23 sono ufficialmente disponibili su tutte le piattaforme da oggi.

