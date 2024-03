Amici 23 è finalmente tornato in onda con il daytime questo pomeriggio, lunedì 4 marzo 2024, su Canale 5. Dopo la puntata di domenica e con l’avvicinarsi del serale, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore agli allievi nella scuola più famosa d’Italia? Come già era stato anticipato sui social di Amici poche ore fa, i fan del talent sono stati invitati ad essere pronti a votare un televoto flash. Forse ci sarà stata una nuova ed importante gara tra i ragazzi? Scopriamo tutto ciò che è accaduto, nel dettaglio, qui di seguito.

Amici 23, una gara per i non magliati

La striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta con le maglie del serale. Già dieci maglie sono state assegnate e ancora cinque sono in sospeso. Gli allievi sono in tutto diciassette e per due di loro non ci sarà un posto nella fase più importante del programma tv.

Gli allievi senza la maglia del serale sono stati chiamati in studio per una gara molto particolare, giudicata dal televoto. La classifica che ne verrà fuori sarà un ulteriore strumento per i professori, per decidere se far andare i propri allievi al serale oppure no.

La prima ad esibirsi è stata Nahaze che ha cantato la cover Anche stasera di Sfera Ebbasta con Elodie. Successivamente è stato il turno di Kia che si è esibita con una canzone di Adele, When we were young. Poi è stata la volta di Giovanni che ha ballato un pezzo di latino. Con Lil Jolie e L’anima vola di Elisa si è ritornati al canto. Sarah ha cantato. Kumo, per via di un problema al ginocchio, non si è esibito. E’ stata mostrata una esibizione fatta in precedenza dall’allievo durante le prove. Infine, è stata la volta di Ayle con Dillo alla luna di Vasco Rossi.

Le reazioni degli allievi senza maglia

Dopo le esibizioni, gli allievi hanno potuto lasciare lo studio. Sono andati in sala relax ed hanno parlato di quello che è successo. Kia e Nahaze si sono dimostrate tra le più preoccupate.

La classifica degli allievi

Intanto in casetta è stato richiesto a tutti gli altri ragazzi di votare i loro compagni non magliati, più meritevoli di andare al serale. Ecco come hanno votato gli allievi:

Giovanni Kumo Lil Jolie Nahaze Sarah Ayle Kia

Ayle e Kia, secondo gli altri allievi, non meritano di andare al serale. Dustin ha detto che secondo lui è impossibile mettere Kia all’ultimo posto. Nahaze si è detta molto felice di essere apprezzata dai compagni. Ayle, invece, pur non prendendola sul personale, crede che il suo atteggiamento avuto nella scuola possa influenzare i suoi compagni di avventura. Per lui è umiliante farsi votare da altri allievi, proprio come lui. Quest’ultimo pensiero è condiviso anche da Kia che giudica la classifica fatta solo a livello umano. Lei pensa di meritare il serale. Nahaze, al contrario, ritiene sia molto importante essere giudicati da persone che sono al suo stesso livello.

Sarah pensa che Ayle si demoralizzi troppo con le classifiche. Petit ha confessato al suo compagno di classe di non vedere un atteggiamento convincente in lui. Secondo Sarah, Ayle dovrebbe prendere esempio da Nicholas. Insomma, qualche polemica non è mancata…

La classifica del televoto

Il televoto del daytime è stato chiuso ufficialmente proprio alla fine della puntata. La classifica non è stata mostrata e probabilmente verrà svelata durante l’appuntamento di domani, così che anche gli allievi possano vederla.