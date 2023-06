L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2023 ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutte le caratteristiche della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Sulla base dell’assetto astrale, è possibile individuare punti di forza e debolezze. Ci sarà chi proverà attrazione per il pericolo e chi preferirà seguire una routine ben pianificata.

Ariete, Bilancia e Capricorno saranno lavoratori precisi e responsabili, mentre Toro, Leone e Acquario arderanno di pura passione. Gemelli, Vergine e Sagittario odieranno le persone poco schiette e, infine, Cancro, Scorpione e Pesci dovranno combattere contro le loro insicurezze.

Per avere una visione più completa dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2023: dall’Ariete al Cancro

Ariete: farete dell’affidabilità la vostra caratteristica vincente. Vi piacerà mettervi in gioco, prima, però, vi assicurerete di avere tutte le carte in regole per essere all’altezza delle situazioni. Non rifiuterete l’aiuto altrui, soprattutto durante le fasi di formazione. Rimanderete a un secondo momento il corteggiamento della persona amata. Serie tv consigliata: L’Attacco dei Giganti (Prime Video).

Toro: cercherete di accontentare il partner in ogni sua richiesta. Tra voi ci sarà un feeling incredibile, che nessuno potrà mettere in discussione. Non penserete ai passi successivi da compiere perché, per il momento, vorrete godervi il presente. Tenderete a essere un po’ distratti sul posto di lavoro e a prestare poca attenzione ai singoli dettagli. Serie tv consigliata: Dark (Netflix).

Gemelli: pretenderete la sincerità a tutti i costi. Non vi importerà di ricevere cattive notizie perché sarete convinti di avere gli strumenti necessari per affrontarli. La serietà, per voi, sarà una caratteristica indispensabile. Utilizzerete questo approccio sia in ambito sentimentale che lavorativo. Non sempre, però, si rivelerà vincente. Serie tv consigliata: Il Processo (Netflix).

Cancro: tenderete a non esporvi sul posto di lavoro. Le recenti ramanzine, infatti, hanno causato una paura ingiustificata in voi. Rimarrete in disparte, cercando di apprendere in modo passivo. Anche la fiducia nei confronti dei colleghi inizierà a vacillare. La famiglia potrebbe non rendersi conto della situazione, almeno non all’inizio. Serie tv consigliata: Legacies (Prime Video).

5-11 giugno, oroscopo settimanale: dal Leone allo Scorpione

Leone: le stelle saranno molto generose con voi. Il rapporto di coppia sarà frizzante e carico di emozioni. Sarete pronti a intraprendere delle divertenti avventure insieme. Vorrete rivoluzionare la vostra quotidianità con qualche piccolo cambiamento. La famiglia, però, potrebbe apparire un po’ preoccupata di questa svolta inaspettata. Serie tv consigliata: Tutto Chiede Salvezza (Netflix).

Vergine: durante questa settimana, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti, vi getterete tra le braccia del partner, in altri, al contrario, pretenderete delle risposte. Non farete molti progressi da questo punto di vista. Dovrete attendere ancora un po’ di tempo per ricevere ulteriori chiarimenti. Serie tv consigliata: Gossip Girl (Prime Video).

Bilancia: non deluderete le aspettative delle persone che vi staranno accanto. Gli amici potranno fidarsi di voi perché sarete leali con il prossimo. Inoltre, dimostrerete di sapervi relazionare con attenzione e grande empatia. Doserete le parole, cercando la giusta combinazione da usare. Non avrete alcuna intenzione di ferire gli altri. Serie tv consigliata: In Silenzio (Netflix):

Scorpione: avrete bisogno di recuperare la vostra autostima. Di recente, infatti, siete stati costretti a chiudere una situazione abbastanza problematica. L’oroscopo della settimana vi consiglia di provare a intraprendere un percorso di crescita personale, basato sul rispetto verso voi stessi e sulla ricerca di obiettivi realizzabili e significativi. Serie tv consigliata: Riverdale (Netflix).

Oroscopo e profili dal 5 all’11 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto esigenti nelle interazioni con gli altri. Non vi accontenterete facilmente perché vorrete avere accanto persone attente e responsabili. Questo bisogno si tradurrà in una ricerca spasmodica che, per il momento, non porterà a molti risultati. Apparirete poco affabili con il partner. Serie tv consigliata: Alice in Borderland (Netflix).

Capricorno: il lavoro oltre a ricoprire un ruolo essenziale vi consentirà di mettervi alla prova come persone. Sfrutterete ogni asso nella manica, senza tralasciare le potenzialità ancora da sviluppare. I complimenti non stenteranno ad arrivare. Famiglia e partner saranno fieri delle vostre azioni, così come gli amici. Serie tv consigliata: Young Sheldon (Prime Video).

Acquario: l’approccio con il partner sarà spontaneo e romantico. Vi piacerà trascorrere il tempo in sua compagnia, anche se dovrete dividervi tra casa e lavoro. La dolcezza sarà parte integrante della vita di coppia, sia da parte vostra che da quella della persona amata. Comprensione e comunicazione non mancheranno. Serie tv consigliata: Il Grifone (Prime Video).

Pesci: guarderete al prossimo con sospetto. Avrete l’impressione di non riuscire a soddisfare determinati standard. Questo inciderà molto sulla vostra percezione personale e sull’approccio nel mondo del lavoro. Ovviamente, potrete compiere delle piccole azioni per provare ad arginare il problema. Non ve ne pentirete. Serie tv consigliata: Coyotes (Netflix).