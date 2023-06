Nel corso della 38esima puntata del suo show Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha aperto il programma con un pensiero emozionante e toccante sull’assassinio di Giulia Tramontano, una giovane madre incinta.

L’incidente, che ha anche visto la morte del figlio non ancora nato di Tramontano, Thiago, ha profondamente scosso l’intera nazione, incluso Venier.

Il pensiero di Mara Venier su Giulia Tramontano e il suo bambino

Mara Venier, rinomata per la sua empatia e la sua capacità di connettersi con il pubblico, ha espressamente condiviso il suo profondo cordoglio per la morte tragica di Tramontano e del suo bambino non nato.

Con un tono carico di emozione, ha inviato un abbraccio alla famiglia di Tramontano a nome di tutti i partecipanti di Domenica In. Ha espresso il suo affetto per i familiari della vittima e ha mostrato un rispetto commosso per i genitori che non avranno l’opportunità di essere i nonni di Thiago.

Eccoci qua, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti; è agghiacciante. E’ una storia che ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino. Vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia: al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello. A quel papà e alla mamma che non potranno essere i nonni di Thiago.

Mara Venier si esprime su Alessandro Impagnatiello

Non meno impressionante è stata l’esposizione della conduttrice su Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Tramontano. Senza mezzi termini, Venier ha criticato duramente Impagnatiello. Facendo riferimento all’intervista rilasciata dalla madre dell’assassino, Sabrina Paulis, a La Vita in Diretta, ha condiviso il suo disappunto e ha espresso la sua ferma convinzione che Impagnatiello è un “mostro”.

Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un intervista dove dice: “Perdonatemi, vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro”. Sì, signora, suo figlio è un mostro!.

La reazione del pubblico e la precisazione di Mara Venier

Il commento forte di Mara Venier ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico di Domenica In, con alcuni che hanno apprezzato la sua franchezza e altri che avrebbero preferito un approccio più delicato. Alla fine del programma, tuttavia, Venier è tornata sulle sue parole, facendo una precisazione: ha dichiarato di non voler criticare la famiglia di Impagnatiello e si è scusata se le sue parole sono state interpretate in questo modo.