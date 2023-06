La terza stagione della popolare serie televisiva “The Witcher” è alle porte, portando con sé nuove avventure, personaggi familiari e trame intricate. Mentre i fan di tutto il mondo attendono con impazienza la sua uscita, emergono nuovi dettagli sulla trama, il cast e le date di rilascio. Siete pronti a immergervi nuovamente nel Continente e a seguire le avventure di Geralt, Ciri e Yennefer?

Quando esce la terza stagione di The Witcher?

La terza stagione di “The Witcher” è prevista per il 29 giugno 2023, alle ore 9:00 AM CEST in Italia. Tuttavia, la stagione sarà rilasciata in due parti, con i primi cinque episodi disponibili in giugno e gli ultimi tre episodi che arriveranno un mese dopo, il 27 luglio.

Dove vedere la terza stagione di The Witcher?

“The Witcher” è una serie prodotta da Netflix, quindi la terza stagione sarà disponibile per lo streaming sulla piattaforma. Assicurati di avere un abbonamento a Netflix per non perdere un secondo delle nuove avventure di Geralt.

Di cosa parla la terza stagione di The Witcher?

La terza stagione di “The Witcher” promette di essere ricca di azione e intrighi. Seguendo la trama del libro “The Time of Contempt”, la stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri affrontare le loro prove più difficili e pericolose.

Mentre i monarchi, i maghi e le bestie del Continente cercano di catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla.

Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece, scoprono di essere entrati in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme, dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto, o rischiare di perdersi di vista per sempre.

In attesa del trailer

Il primo teaser della terza stagione è stato rilasciato ad aprile, tuttavia non ha svelato molto sulla trama. Sappiamo però che la serie si baserà sul secondo libro della serie di Sapkowski, “The Time of Contempt”, e che Geralt, Yennefer, e Ciri affronteranno le loro prove più difficili e pericolose fino ad ora.

Chi è nel cast della terza stagione di The Witcher?

Tutti i personaggi principali sono pronti a tornare per la terza stagione. Il cast confermato include Henry Cavill nel ruolo di Geralt of Rivia, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer of Vengerberg, e Freya Allen nel ruolo di Princess Cirilla of Cintra.

Ecco un elenco confermato del cast nella terza stagione di The Witcher: