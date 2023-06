In una marea sempre crescente di contenuti dedicati ai supereroi, un’attesa particolare ruota attorno alla nuova serie dei Marvel Studios, Secret Invasion. Ma quando avrà inizio questa attesa invasione e dove sarà possibile seguirla? Scopriamo insieme i dettagli.

Quando esce Secret Invasion?

Il 21 giugno è la data da segnare sul calendario. Secret Invasion, la serie attesissima dei Marvel Studios, farà il suo debutto su piccoli schermi di tutto il mondo. Questa serie promette di introdurre una trama ricca di suspense e azione, rivoluzionando il già affascinante universo Marvel.

In vista della sua uscita, i fan stanno già speculando sulle potenziali trame e sui personaggi che potrebbero essere coinvolti. Tuttavia, per ora, non ci resta che attendere il fatidico giorno per scoprire tutti i segreti che Secret Invasion ha da offrire.

Su quale piattaforma guardare Secret Invasion

Secret Invasion sarà trasmesso in esclusiva su Disney Plus, la piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento, Disney. Questo non dovrebbe sorprendere, considerando che Disney Plus ha già ospitato diverse serie Marvel di successo, tra cui WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki.

Quindi, se non sei ancora un abbonato, potrebbe essere il momento di considerare l’iscrizione. Con Secret Invasion, Disney Plus sembra aver aumentato ancora una volta le sue proposte per gli appassionati di Marvel, consolidandosi come la casa di riferimento per l’Universo Cinematografico Marvel.