Erin Doom, la misteriosa scrittrice di successo, sarà ospite a “Che Tempo Che Fa” il 14 maggio, durante la quale rivelerà per la prima volta la sua identità. L’autrice presenterà inoltre il suo nuovo libro, “Stigma”, primo capitolo di una nuova saga.

Erin Doom ospite a “Che Tempo Che Fa”

Erin Doom, la celebre scrittrice di cui poco si sa, sarà ospite del programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio su Rai 3, domenica 14 maggio alle 20.00. Durante l’intervista, l’autrice rivelerà la sua identità, fino ad ora celata dietro lo pseudonimo. Finora, sappiamo soltanto che il suo vero nome è Matilde, è emiliana, ha meno di 30 anni e una laurea in Legge.

Il caso letterario di questi anni #ErinDoom ci svelerà finalmente la sua identità e lo farà questa domenica a #CTCF su @RaiTre presentando il suo nuovo libro ‘Stigma’ 👏🏼 – @fabfazio pic.twitter.com/WPldApt4wJ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 10, 2023

Il successo di “Fabbricante di Lacrime” e l’attesa per “Stigma”

Il primo romanzo di Erin Doom, “Fabbricante di Lacrime”, ha avuto un grande successo fin dall’esordio su Wattpad nel 2017, raggiungendo milioni di visualizzazioni. Pubblicato nel 2022, il libro ha venduto oltre 500.000 copie, diventando il più venduto dell’anno in Italia e rimanendo in classifica per 100 settimane, con ben 24 ristampe. Il romanzo verrà presto trasposto in un film. Erin Doom presenterà in anteprima “Stigma”, il primo capitolo di una nuova saga con protagonisti Mireya e Andras, che sarà disponibile nelle librerie dal 16 maggio.