In più occasioni, è capitato che personaggi noti del mondo dello spettacolo si lamentassero per i titoli fuorvianti degli articoli a loro dedicati. Nelle ultime ore, Graziella Lopedota, la manager di Ambra Angiolini, ha deciso di prendere la parola per fare chiarezza su un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera e rilasciata da Barbara Boncompagni. La nota è volta a smentire un eventuale fraintendimento suggerito dall’intestazione della notizia.

La manager di Ambra Angiolini su tutte le furie: “Palesemente falsa”

Barbara Boncompagni, figlia del conduttore radiofonico e regista Gianni Boncompagni, ha rilasciato un’intervista per ricordare suo padre. Ha affrontato diversi argomenti, ma il titolo scelto dal Corriere della Sera ha lasciato senza parole la manager di Ambra Angiolini. Sul giornale, infatti, si possono leggere le seguenti parole: “Era molto orgoglioso delle sue tante compagne. Vedevo Ambra piangere in camerino“.

Graziella Lopedota è convinta che questo testo possa ingannare i lettori e alludere a qualcosa che, in realtà, non è mai accaduto. Tra l’uomo e la sua cliente, infatti, non c’è stata alcuna relazione sentimentale. Sono state accostate due affermazioni dell’intervistata pronunciata in momenti diversi e in contesti completamente slegati tra loro:

È stato costruito in modo tale da far ritenere che la mia assistita Ambra Angiolini sia stata una delle tante fidanzate di cui il compianto Gianni Boncompagni era orgoglioso. Si tratta di un'affermazione palesemente falsa.

Titolo fuorviante: il motivo delle lacrime di Ambra Angiolini

In effetti, all’interno dell’intervista, le cose vengono presentate in modo diverso. Barbara Boncompagni ha parlato di Ambra Angiolini solo in relazione della carriera radiofonica. Ha affermato che il padre, in più occasioni, ha fatto riferimento alle sue lacrime, però, non ha citato affatto un possibile legame sentimentale tra i due. All’epoca, infatti, il volto di X Factor 2022 era solo un’adolescente alle prese con i suoi primi lavori.

La disperazione della giovane non era dovuta a un turbamento amoroso, ma semplicemente alle difficoltà di scontrarsi con critiche tanto spietate. Al momento, Ambra non si è espressa personalmente sull’argomento. In futuro deciderà di parlarne?