Il primo fine settimana di maggio si apre con le nuovissime offerte di Unieuro e MediaWorld, due delle principali catene dell’elettronica di consumo tra quelle operative in Italia.

Gli Unieuro Specials TV consentono, per tre giorni, di acquistare a prezzi super convenienti tantissime smart TV di fascia media, alta, premium e ultra-premium. Il Sottocosto MediaWorld, invece, propone in sconto tantissimi prodotti per una decina di giorni e, tra questi, rientrano anche alcune smart TV. In questo articolo andiamo a selezionare alcune delle più interessanti offerte proposte dalle due catene.

Sottocosto MediaWorld: ecco le TV più interessanti in offerta

Il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld è attivo da oggi e lo sarà fino al prossimo 14 maggio, sia in negozio che online, consentendo ai potenziali clienti di acquistare un gran numero di prodotti tecnologici in offerta a prezzi molto convenienti.

In questa sede vi segnaliamo le più interessanti offerte (elencate in ordine decrescente di prezzo) proposte dalla catena tedesca sulle smart TV: queste spaziano su varie fasce di prezzo e coinvolgono modelli OLED, QLED e più tradizionali di produttori come LG, Sony, Samsung e tanti altri.

Tutte le smart TV in offerta con il “Sottocosto” MediaWorld – fino al 14 maggio

Come anticipato, queste e tutte le altre offerte del Sottocosto di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 14 maggio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del “Sottocosto” MediaWorld – fino al 14 maggio

Unieuro Specials TV: tre giorni di super offerte

Unieuro ha lanciato da poche ore la nuova promozione Unieuro Specials TV che propone in offerta un grandissimo numero di smart TV, tra quelle con prezzi a partire da 699 euro. Le offerte, con sconti anche importanti, saranno valide per tre giorni (fino al 7 maggio 2023) e coinvolgono tantissime smart TV OLED e QLED con, anche in questo caso, produttori blasonati come LG, Sony e Samsung a prendersi la scena.

Di seguito riportiamo le offerte che riteniamo essere più interessanti, suddivise per fascia di prezzo e elencate in ordine decrescente di prezzo (scontato).

Smart TV Premium in offerta con gli Unieuro Specials

Smart TV di fascia alta in offerta con gli Unieuro Specials

Smart TV di fascia media in offerta con gli Unieuro Specials

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Salvo esaurimento scorte, poi, tutte le offerte degli Specials TV di Unieuro saranno attive fino al prossimo 7 maggio e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le smart TV in offerta con gli Unieuro Specials TV – fino al 7 maggio

