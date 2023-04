Ieri sera, martedì 18 aprile 2023, è andata in onda in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene. Tra un servizio e l’altro, la conduttrice Belen Rodriguez si è voluta rivolgere ai tanti telespettatori e fan dopo le ennesime polemiche sulla sua nuova assenza al programma tv. Ricordiamo infatti che, durante la precedente puntata, la showgirl argentina non era in studio. Il motivo? Era risultata positiva al Covid 19. Peccato che in tanti non ci abbiano creduto e abbiano continuato a parlare di una possibile crisi con Stefano De Martino oppure hanno ipotizzato che la Rodriguez fosse in dolce attesa. Vediamo che cosa ha detto lei a Le Iene.

Belen Rodriguez mette tutti a tacere dopo i gossip: “Prendete appunti”

Belen si è preso un piccolo spazio durante la puntata andata in onda qualche ora fa. Così la Rodriguez ha invitato tutto il pubblico a prendere appunti rispetto a quello che stava per dire. La conduttrice de Le Iene ha affermato di non essere incinta, di non essere scappata in Argentina, di non aver divorziato con Stefano e di non avere nessuna crisi personale. La donna ha dovuto chiarire, anche se lo aveva già fatto sapere tramite i suoi social, di aver saltato la scorsa puntata del programma perché aveva il Covid. Per fortuna Belen ha preso tutto con molta ironia, d’altronde in questi anni deve essersi abituata a questo genere di gossip:

Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere.

La cosa importante è che la conduttrice sia finalmente risultata negativa al virus e abbia ripreso ufficialmente il timone della conduzione de Le Iene. In prima serata, Belen è apparsa raggiante, bellissima e serena come al solito. Il pubblico affezionato alla showgirl argentina non ha potuto fan altro che felicitarsi per il gradito ritorno in studio.