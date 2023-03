Disney+ ha deciso di accogliere nel suo catalogo un progetto del tutto nuovo. Si tratta di Ed Sheeran: Oltre la Musica, basato sulla vita dell’omonimo cantante. Il documentario si pone l’obiettivo di indagare la storia del cantautore britannico sotto diversi punti di vista. Verranno trattati anche argomenti delicati che hanno inciso profondamente sulle scelte del diretto interessato.

Disney+, in arrivo il nuovo documentario su Ed Sheeran

Ed Sheeran: Oltre la Musica si presenta come un titolo originale, contenente materiali inediti che sono stati raccolti nel corso del tempo. Non si tratterà solo di un tuffo nella carriera musicale dell’artista, ma anche di un approfondimento del suo aspetto emotivo e psicologico. Non verrà lasciato fuori uno dei temi che, di recente, ha sconvolto la vita dell’icona del pop: il tumore della moglie Cherry, diagnosticato durante la seconda gravidanza.

Il documentario, composto da quattro puntate, sarà disponibile, su Disney+, a partire dal 3 Maggio 2023, proprio pochi giorni prima della pubblicazione del suo nuovo album, previsto per il 5 Maggio. Si ricorda che per accedere al contenuto è necessario essere in possesso dell’abbonamento esclusivo alla piattaforma.