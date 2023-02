Partono tre giorni di offerte incredibili con gli Unieuro Specials, la nuova promozione di una delle principali catene dell’elettronica di consumo operative in Italia, che, fino al prossimo 19 febbraio, propone sconti dal 18% (NO IVA) a salire su un numero enorme di prodotti.

Tra i prodotti in offerta rientrano un numero enorme di smart TV, con modelli OLED (anche iper-costosi) targati LG e Sony, tanti modelli QLED di Samsung e tanti altri modelli più classici: insomma, ci sono soluzioni per tutte le tasche e tutte le esigenze e potrebbe essere una ghiotta occasione per cambiare smart TV. In questo articolo vi segnaliamo quelle che secondo noi sono le offerte più valide su di esse, elencate in ordine decrescente di prezzo.

Unieuro: tante smart TV in offerta con la nuova promo

Unieuro ha lanciato la nuova promozione Unieuro Specials che propone sconti su un grandissimo numero di prodotti tra quelli presenti all’interno del catalogo dell’elettronica di consumo. Le offerte, valide fino al 19 febbraio 2023, consentono di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti che partono da listino a 299€ e gli sconti partono dal 18% (ovvero l’esclusione dell’IVA).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Delle offerte di Unieuro relative agli smartphone Android ve ne abbiamo parlato attraverso un articolo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid.net; stessa cosa per quanto concerne le offerte delle altre categorie di prodotti, trattate da un articolo dedicato sul nostro portale TuttoTech.net. In questa sede, ci occuperemo, come anticipato, delle offerte relative al mondo delle smart TV tra quelle degli Unieuro Specials.

Smart TV in offerta da 1500 euro in su con gli Unieuro Specials

Smart TV in offerta tra gli 800 e i 1500 euro con gli Unieuro Specials

Smart TV in offerta a meno di 800 euro con gli Unieuro Specials

Tutte le offerte nella categoria “TV, DVD e Home Cinema” degli Unieuro Specials

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Salvo esaurimento scorte, poi, tutte le offerte saranno attive fino al prossimo 19 febbraio e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le offerte degli Unieuro Specials – fino al 19 febbraio 2023

Se volete restare aggiornati su tutte le promozioni in corso, e attualmente ce ne sono alcune davvero interessanti, potete fare riferimento diretto al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto per raggiungerlo.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di questo mese: ecco i nostri consigli