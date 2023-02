Questa sera, sabato 11 febbraio 2023, Maria De Filippi e il suo C’è posta per te sfideranno la finalissima di Sanremo. Come ogni puntata, nel programma tv di Queen Mary dovrebbero esserci degli ospiti pare però che, in questo caso, ci sia un po’ di malcontento generale con tanto di ospitate saltate. A spiegare il retroscena è stato Fiorello durante Viva Rai 2! Viva Sanremo di notte!. Scopriamo che cosa ha detto.

Renato Zero ospite della De Filippi ma non vuole andare in onda contro Sanremo

Fiorello ha spiegato ai suoi telespettatori notturni che, gli ospiti che hanno registrato la puntata di C’è posta per te che andrà in onda questa sera, si sarebbero arrabbiati molto. Perché? Perché il programma della De Filippi sfiderà la finale di Sanremo e questi vip non avrebbero intenzione di andare in onda proprio contro il Festival. Non solo. Fiorello ha affermato che tra gli ospiti che più si sarebbero infastiditi ci sarebbe soprattutto Renato Zero:

Tra l’altro sapete che domani sera c’è Maria de Filippi in televisione. E io so un bel retroscena. Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta Per Te, che è registrato, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche dei vip. tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrabbiati. Dicevano ‘no, io non voglio andare in onda contro Sanremo’. Non vogliono essere trasmessi nella stessa serata del Festival. E ad esempio Renato Zero era nella puntata di domani ed è andato lì e ha detto ‘no non voglio’. Non vuol andare in onda, c’è del malcontentismo.

Nessun ospite vip a C’è posta per te, scoppia il Renato Zero gate

In realtà, era già stato preannunciato che per questa puntata di C’è posta per te non ci sarebbe stato alcun ospite vip. Nessuna storia di un regalo contro la finale della kermesse. E non era mai successo perché, Maria ci regala sempre due storie con ospiti speciali per puntata. Forse il motivo della decisione potrebbe essere stato proprio questo malcontento di cui ha parlato Fiorello e il fatto che Renato Zero si sia molto arrabbiato per questa sfida tv persa già in partenza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina