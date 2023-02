Questo Sanremo 2023 riserva delle inaspettate sorprese. Rosa Chemical con la sua “Made in Italy” stasera ha stupito tutti con un’esibizione al bacio. Sicuramente confermando tutte le paure di quanti – tra le fila di Fratelli d’Italia – non volevano che partecipasse alla kermesse canora a causa del suo comportamento.

Il cantante infatti si è avvicinato a Fedez, che sedeva in prima fila accanto ai genitori di Chiara Ferragni, e mentre cantava “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi” si è dapprima strusciato con il sedere sul rapper. Dopodiché l’ha portato sul palco per esibirsi insieme a lui. Alla fine della canzone ha regalato poi un bacio con lingua che ha stupito tutti. Un bell’assist al FantaSanremo: vale ben 160 punti!

Rosa Chemical deve aver cambiato idea su chi puntare tra i coniugi Ferragnez. Infatti, nella diretta Instagram di ieri, Fedez aveva spifferato che il cantante gli aveva chiesto una foto dei piedi della moglie Chiara Ferragni, oggi invece ha deciso di puntare sul marito.