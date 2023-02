Il Festival di Sanremo è sempre accompagnato da qualche discussione. Ovviamente, l’edizione del 2023 non fa eccezione. Dopo il presunto litigio di Anna Oxa e Madame, prontamente smentito, è emerso un palese inasprimento tra Leo Gassman e la sua stilista Stefania Sciortino. Quest’ultima, infatti, non ha apprezzato il modo in cui l’artista si è presentato sul palco dell’Ariston. Quelli non erano assolutamente gli abiti scelti da lei.

Festival di Sanremo 2023, la stilista prende le distanze da Leo Gassman: “Mi dissocio”

Leo Gassman, per la terza serata del Festival di Sanremo 2023, ha deciso di ricorrere a un look minimale, caratterizzato solo da una canotta bianca e da un paio di pantaloni neri. Stefania Sciortino è subito intervenuta per esprimere il suo disappunto. Nelle storie di Instagram, infatti, ha inserito una frase che non lascia spazio ai dubbi:

Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look.

È evidente che l’intento iniziale fosse completamente diverso. La donna ha mostrato anche il look scelto in precedenza. Stando alla foto, il cantante avrebbe dovuto indossare anche un’elegante giacca nera.

Pace fatta tra Leo Gassman e Stefania Sciortino?

Fortunatamente, sembra che la cosa si sia risolta in breve tempo. Nella seconda foto, infatti, Stefania Sciortino ha ammesso di aver apprezzato molto l’esibizione: “Canotta a parte, è stato bravissimo“. Questa mattina, ha anche deciso di inserire, sul suo profilo Instagram, l’immagine della canottiera della discordia, ovviamente tutta stropicciata.

Molti utenti hanno rivelato di essere d’accordo con la stilista. La scelta originaria, probabilmente, avrebbe contribuito ad arricchire un look forse un po’ troppo minimale. Ad ogni modo, al di là degli abiti, pare che la canzone di Leo Gassman non sia riuscita a colpire nel segno. Al momento, infatti, Terzo cuore si trova al diciannovesimo posto della classifica. Cosa accadrà questa sera? Il cantante si ribellerà di nuovo ai suggerimenti della sua collaboratrice?