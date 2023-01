Il mese di gennaio entra nel vivo e MediaWorld ha da poco lanciato un nuovo volantino, chiamato “TV e PC mania”, che sarà attivo, online e in negozio, fino al 22 gennaio 2023.

Le offerte proposte da quella che è una delle principali catene dell’elettronica di consumo operative in Italia sono tantissime e su un numero considerevole di prodotti: se quelle relative agli smartphone Android sono state discusse all’interno di un articolo dedicato, pubblicato sul nostro portale TuttoAndroid.net, e tutte le altre categorie di prodotto sono state da noi discusse su un altro articolo dedicato, pubblicato sul nostro portale TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo delle offerte relative al mondo delle smart TV; anche in questo caso, le proposte interessanti non mancano affatto.

MediaWorld “TV e PC Mania”: ecco le migliori smart TV in offerta

Il nuovo volantino “TV e PC mania” di MediaWorld, attivo online e in negozio fino al prossimo 22 gennaio, propone numerose offerte; tra queste, come suggerito dal nome del volantino stesso, l’accento è posto anche sul mondo delle TV.

In offerta, infatti, rientrano un buon numero di smart TV, alcune delle quali risultano molto interessanti: troviamo OLED di fascia alta e medio-alta di produttori blasonati come LG, Sony e Samsung, alcune TV LED e QLED, con buona scelta di diagonali e tecnologie per venire incontro ad ogni esigenza. In questo articolo vi segnaliamo le dieci migliori TV in offerta, elencate in ordine decrescente di prezzo (scontato).

Tutte le offerte del reparto “TV e Home Cinema” del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld

Come dicevamo, queste e tutte le altre offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 22 gennaio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

