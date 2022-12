La pandemia da Covid-19 continua a colpire ancora. Anche se la situazione è sotto controllo, non mancano i vip che sono costretti a rinunciare ad impegni di lavoro a causa del virus. Basta pensare a ciò che è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Stando a un annuncio fatto da Fiorello a Viva Rai 2, un altro personaggio del mondo dello spettacolo si trova attualmente in quarantena. Si tratta di Mara Venier, la regina di Domenica In.

Viva Rai 2, Fiorello diffonde la confessione di Mara Venier

Nessuno è immune al Covid-19. Negli ultimi anni, diversi personaggi del mondo della televisione sono stati costretti ad affrontare periodo di quarantena a causa del virus. Nella puntata di questa mattina di Viva Rai 2, Fiorello ha letto un messaggio di Mara Venier davvero inaspettato. La conduttrice, infatti, lo ha ringraziato per tenerle compagnia durante queste difficili giornate: “Ho il Covid, mi tieni su il morale“.

Si tratta di un momento decisamente sfavorevole. La conduttrice, infatti, avrebbe dovuto registrare due speciali di Domenica In. Essi sarebbero dovuti andare in onda il 25 Dicembre e il 1° Gennaio. Il pubblico sarà costretto a rinunciare a questi appuntamenti? Per il momento non si sa ancora nulla. La donna, infatti, non si è espressa sulla questione.

Cosa decideranno di fare gli autori di Domenica In?

La registrazione delle puntate di Domenica In del 25 Dicembre e del 1° Gennaio sarebbe dovuta avvenire in questi giorni per permettere a Mara Venier e al team di lavoro di godersi le di festa senza alcun pensiero. Purtroppo, però, la conduttrice, al momento, non è in grado recarsi in studio. La quarantena, infatti, le impone l’isolamento assoluto. È probabile che gli autori riescano a trovare una soluzione valida per permettere al pubblico di non rimanere orfani della loro trasmissione preferita, però, non ci sono ancora novità in merito.

Sicuramente, nei giorni successivi, verranno forniti maggiori dettagli. Nel frattempo, ancora una volta, Fiorello si è rivelato una formidabile fonte di notizie.