Nella giornata di ieri, 18 agosto 2022, ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata Samsung e attiva sullo store online della casa sudcoreana: coloro i quali decideranno di acquistare uno dei modelli di TV 8K 2022 selezionati, riceveranno in regalo una Soundbar Samsung Serie Q, ma soltanto entro i termini previsti.

TV 8K 2022 + Soundbar Serie Q: info sulla promozione Samsung

La promozione Samsung che permette di ottenere in regalo una Soundbar Serie Q con l’acquisto di determinati modelli TV 8K 2022 sarà valida fino al 30 settembre 2022 ed è sicuramente utile andarne a riepilogare il meccanismo di funzionamento.

Entrando nella pagina del sito Samsung dedicata alle offerte attive per TV e soundbar, è possibile notare la distinzione tra l’offerta speciale TV 8K 2022 con annesso codice sconto del 10% e nessuna indicazione su come partecipare e la successiva offerta TV Neo QLED, valida sull’acquisto di TV Neo QLED 2022 in promozione e comprensiva di una Soundbar Serie Q, che invece comprende il link a Samsung Members con tutti i dettagli del caso. A ben vedere, si tratta della stessa promozione: per entrambe è prevista la scadenza del 30 settembre, inoltre cliccando su Acquista ora e selezionando il filtro “Neo QLED – Ricevi Soundbar Serie Q”, vengono proposti esattamente gli stessi tre modelli della gamma TV Neo QLED 2002 di Samsung.

Come viene brevemente illustrato su Samsung Members, per partecipare alla promozione occorre acquistare uno dei nuovi TV Neo QLED in promozione entro il 30 settembre (compreso), provvedere a registrarlo entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto acquistato e attendere la ricezione della soundbar Serie Q entro 180 giorni dall’e-mail di validazione. Per la verità, il regolamento, consultabile a questo link, riporta una lista più lunga di modelli compatibili con la promozione in argomento, con tanto di distinzione tra tre modelli di soundbar a seconda del TV acquistato, ma ciò è perfettamente comprensibile: in questa sede si sta facendo riferimento al solo store ufficiale di Samsung, mentre il regolamento spiega bene che la promozione si applica anche ai prodotti acquistati presso gli altri rivenditori nazionali aderenti, il cui elenco completo è riportato nell’Allegato A dello stesso.

Se avete già acquistato uno dei prodotti in promozione, lo avete appena ricevuto e volete procedere alla registrazione al fine di ottenere il premio spettante, non perdete tempo e visitate subito la pagina seguente:

Promozione Samsung TV 8K 2022 con Soundbar Serie Q in regalo

Promozione Samsung: prodotti acquistabili e altri dettagli

Tornando sullo store ufficiale del produttore sudcoreano, ci sono altre informazioni da mettere insieme: i modelli proposti sono tre, appartengono tutti alla gamma TV NEO QLED 2022 e sono tutti 8K. In aggiunta alla soundbar in regalo, inoltre, permettono di accedere ad una serie di altri vantaggi, vale a dire: il 10% di sconto extra con codice ESTATE, la consegna al piano gratuita fino al 31 agosto, il finanziamento tasso zero per pagare a rate il proprio acquisto, l’installazione e il training dedicato effettuati da operatori specializzati e il reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna. Non manca neppure la valutazione dell’usato funzionante con rimborso raddoppiato con 8K.

Ecco i modelli in promozione:

Per maggiori dettagli sulla promozione, potete fare riferimento a questo link.

