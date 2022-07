In questi giorni, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: i Mega Sconti permettono di acquistare oggi e iniziare a pagare tra 3 mesi e comprendono tantissime offerte su prodotti tecnologici, tra cui figurano anche numerose smart TV di varie fasce di prezzo.

Dunque, dopo avervi illustrato una più ampia selezione di offerte — con smartphone, PC, tablet e tanto altro — in un articolo dedicato su TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo in via esclusiva di quelle relative alle TV.

Offerte TV dei Mega Sconti di MediaWorld (fino al 31 luglio)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, vanno poste alcune premesse di carattere generale.

Innanzitutto, la promozione Mega Sconti è già attiva in questo momento e prevede una scadenza fissata per il 31 luglio 2022. In secondo luogo, va detto che tutte le offerte di seguito elencate sono sfruttabili tanto sullo store online quanto nei negozi fisici della nota catena (peraltro, acquistando online, non manca comunque la possibilità di scegliere il ritiro gratuito in negozio). Inoltre, sui prodotti ove ciò venga espressamente indicato viene garantita anche la consegna gratuita. Infine, su tutti gli acquisti a partire da 199 euro è possibile optare per il pagamento a rate tramite il finanziamento a tasso zero, con prima rata a 90 giorni.

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte sulle TV — smart e non — facenti parte della promozione:

Se in questa raccolta di offerte avete individuato la TV giusta per voi, a questo link potete trovare anche una selezione di soundbar di varie fasce di prezzo per completare la vostra esperienza di intrattenimento multimediale.

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere visionate al link sottostante:

Offerte Mega Sconti di MediaWorld (fino al 31 luglio 2022)

