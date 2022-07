In queste ore, Unieuro — una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha messo a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe attirare l’attenzione di molti potenziali acquirenti: è stato rilanciato il Summer Black Friday, che prevede numerose offerte tecnologiche, inclusa una selezione piuttosto ampia di smart TV.

Insomma, dopo avervi già presentato una selezione comprensiva dei soli smartphone e tablet Android in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net e una più ampia in un altro articolo su TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo solo ed esclusivamente di quelle relative alle smart TV.

“Summer Black Friday” di Unieuro (fino al 10 luglio 2022): informazioni utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata Unieuro, andiamo a riepilogarne molto brevemente le informazioni più importanti.

Il Summer Black Friday di Unieuro è già attivo e la scadenza è prevista per il prossimo 10 luglio 2022. La promozione è disponibile sia online che nei punti vendita fisici della nota catena. Come si può leggere direttamente nel volantino, Unieuro offre la possibilità di acquistare tantissimi prodotti in negozio (sono previste alcune esclusioni) e di approfittare di uno sconto del 18,04% sul totale, a patto di aver raggiunto la soglia minima di spesa, fissata a 299 euro. Un discorso analogo vale anche per gli elettrodomestici, per i quali però lo sconto previsto sale al 30%.

Offerte TV del “Summer Black Friday” di Unieuro (fino al 10 luglio 2022)

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte sulle smart TV facenti parte della promozione:

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

