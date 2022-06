Netflix, in occasione dell’Annecy International Animation Film Festival, fissata per la prossima settimana, ha annunciato tutte le nuove produzioni animate europee che, a breve, sbarcheranno sulla piattaforma. Si tratta di ampio numero di film e serie tv che, sicuramente, non potrà fare a meno di coinvolgere adulti e piccini.

Tutti i film di animazione europei in arrivo su Netflix

I film di animazione di Netflix sono da sempre una garanzia. L’alta qualità impiegata e l’attenzione per i dettagli hanno trasformato questi prodotti in contenuti di grande successo.

Ember

Si tratta di una produzione spagnola, nata per essere il seguito di Klaus. La storia, completamente disegnata a mano, ruota attorno alle avventure di Dikika. Il protagonista partirà per un lungo viaggio, alla ricerca del fuoco dell’umanità.

Scrooge: A Christmas Carol

Si tratta di un adattamento musicale del celebre romanzo di Charles Dickens. Il protagonista, proprio come nel libro, si imbatterà nel fantasma del Natale presente, passato e futuro. La produzione proviene dal Regno Unito.

That Christmas

Come suggerisce il titolo, si tratta di un film d’animazione ambientato durante il periodo natalizio. I temi trattati saranno molto commoventi perché legati all’amore, alla solitudine e alla famiglia. In tutto questo, non mancherà la presenza di un Babbo Natale davvero sbadato.

Film di Steve Box

Questo contenuto ancora non possiede un titolo ufficiale. Si tratta di una storia divertente dove Tibbles e la sua banda di gatti randagi dovranno organizzare una rapina senza precedenti.

Le serie animate di Netflix in arrivo nei prossimi mesi

La piattaforma di streaming più amata di sempre ha annunciato anche l’arrivo di sorprendenti serie tv. Proprio ieri, il rilascio dell’artwork di Mermaid Magic ha creato grande entusiasmo sui social.

Bad Dinosaurs

I protagonisti della serie tv sono i membri di una famiglia di tirannosauri che dovranno affrontare tutte gli ostacoli della natura selvaggia.

Mermaid Magic

La storia seguirà le vicende di una sirena di nome Merlinda. La giovane, pur di riuscire a salvare il suo regno, sarà disposta a lasciare il mare e a salire in superficie. Riuscirà a trovare la fonte di magia tanto desiderata?

The Seven Bears

La serie animata, realizzata in Francia, ruoterà attorno alla storia di sette adorabili orsetti che, in qualche modo, cambieranno le fiabe che tutti conosciamo.

Wereworld

Si tratta di una serie fantasy basata sulle avventure di Drew Ferran. Il ragazzo scoprirà di far parte di una stirpe di lupi mannari, ma per salire sul trono che gli spetta di diritto dovrà sconfiggere un pericoloso tiranno.