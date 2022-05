In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte del Red Friday (“Il vero Black Friday dell’estate”) in abbinamento alla promozione Sconto Subito, che permette di ottenere uno sconto immediato che cresce di pari passo con l’ammontare totale della spesa.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprirne in breve le informazioni più importanti.

Come si accennava in apertura, il funzionamento dello Sconto Subito è molto semplice da capire: MediaWorld offre uno “uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata, anche a tasso zero”. Ecco gli sconti previsti in base alle varie soglie di spesa:

Sconto di 50 Euro a fronte di una spesa di almeno 500 Euro

a fronte di una spesa di almeno Sconto di 75 Euro a fronte di una spesa di almeno 750 euro

a fronte di una spesa di almeno Sconto di 150 Euro a fronte di una spesa di almeno 1.000 Euro

a fronte di una spesa di almeno Sconto di 400 Euro a fronte di una spesa di almeno 2.000 Euro.

Lo sconto è visibile direttamente nel carrello e l’iniziativa è valida sia online che in negozio, con scadenza fissata al 2 giugno 2022. Per quanto riguarda le modalità d’acquisto, con Red Friday il cliente può scegliere tra acquisto on-line con consegna direttamente a casa, acquisto on-line con ritiro in negozio (per i prodotti in cui è presente l’indicazione) e acquisto in negozio.

MediaWorld ricorda che la promozione Sconto Subito è valida anche sui prodotti ricondizionati garantiti, disponibili a questo link.

Per quanto riguarda termini e condizioni dell’iniziativa, potete fare riferimento a questo link. In questa sede vi basti sapere che sono esclusi dalla promozione: “tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “COMPUTER CHE PASSIONE” e ”LA CASA PER ME”, tutti i prodotti che partecipano alla promozione online “SOLO PER OGGI” e “SOLO PER IL WEEKEND”, tutti i “COMPONENTI PER PC”, tutte le CONSOLE e tutti i prodotti DEMO UNITS, i prodotti a marchio DYSON, SMEG, MIELE e LIEBHERR, i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG che trovate in allegato, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld”.

Offerte TV di MediaWorld “Sconto Subito Red Friday” (fino al 2 giugno)

In questa sede verranno prese in esame solo le offerte relative alle smart TV, tuttavia “Sconto Subito Red Friday” di MediaWorld ne comprende tantissime altre, che potete trovare a questo link.

Ecco le offerte:

Queste e tutte le altre offerte per smart TV e non solo sono disponibili al link sottostante:

