Dopo la quasi conclusione della stagione dei reality, resta solo l’Isola dei Famosi 16 che chiude a fine Giugno, Mediaset punta sulle fiction. In arrivo una nuova promettente serie tv con Raoul Bova: Giustizia per tutti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: trama, cast, quando inizia, dove va in onda.

Giustizia per tutti: la trama

La nuovissima serie tv Giustizia per tutti, che vede protagonista Raoul Bova, affiancato dalla sua compagna Rocío Muñoz Morales, è diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.

La trama di Giustizia per tutti racconta la storia di Roberto Beltrami, fotografo stimato, che vive a Torino. L’uomo viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. Ma lui non si dichiara innocente. Aveva trovato il cadavere della sua Beatrice e contaminato la scena dell’omicidio, così non c’era stato scampo. Era ritenuto lui il colpevole.

Ma Roberto non si arrende. Dal carcere continua a combattere per ottenere giustizia. Studia, si laurea in Giurisprudenza e dimostra la sua innocenza.

Dopo dieci anni è finalmente fuori dal carcere. Per prima cosa gli tocca ricostruire il rapporto con la figlia Giulia, compromesso dalla triste vicenda giudiziaria. La ragazza ha diciannove anni.

La grande occasione gli arriva da Victoria Bonetto, la figlia del titolare dello studio dove lavorava sua moglie. Ha studiato il caso di Roberto e vuole che collabori con il suo studio per difendere chi, come lui, ha subito condanne ingiuste. Inizia un nuovo percorso in cui scoprirà anche fatti legati al crimine della moglie, ancora senza colpevole.

Giustizia per tutti, il cast

La serie in tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, ha tanti bravi attori. Scopriamo il cast di Giustizia per tutti:

Raoul Bova : Roberto Beltrami

: Roberto Beltrami Rocío Muñoz Morales : Victoria Bonetto

Anna Favella : Daniela e Beatrice Donati

Francesca Vetere : Giulia Beltrami

Giulia Battistini : Chiara

Jacopo Crovella : Sebastiano

Giuseppe Antignati : Avv. Valori

Elia Moutamid : Fabio

Rossella Brescia : Gabriella

Anna Ferruzzo : Anna

Roberto Zibetti : Tommaso Randelli

Giada Di Palma : Gloria

Silvia Lorenzo : Lucia

Beppe Rosso: Avv. Carlo Bonetto

Giustizia per tutti, quando inizia e dove va in onda

La serie Giustizia per tutti sta per arrivare sui nostri teleschermi, inizia domani 18 Aprile su Canale 5, in prima serata per tre puntate.

Il trailer di Giustizia per tutti con Raoul Bova

La fiction Giustizia per tutti arriva in prima serata su Canale 5 domani. Mediaset già da settimane ha lanciato il trailer promozionale: