Da sabato 16 a domenica 24 aprile andrà in scena l’ATP Barcellona 2022, torneo appartenente alla categoria ATP 500. Arriva in calendario subito dopo il Masters 1000 di Monte Carlo, dove agli appassionati italiani di tennis hanno ancora un dolcissimo ricordo dal 2019, anno in cui Fabio Fognini fece suo il Rolex Monte Carlo Masters.

Sempre dando uno sguardo al calendario, l’ATP 500 di Barcellona precede di due settimane il Masters 1000 di Madrid, il cui inizio è fissato per il Primo Maggio. Con il torneo catalano si entra ufficialmente nel vivo della stagione della terra rossa, il cui culmine è atteso per il 22 maggio, data di inizio del Roland Garros, secondo slam della stagione dopo l’Australian Open di gennaio.

A seguire le informazioni su come e dove vedere l’ATP Barcellona 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Barcellona 2022 in TV

Il torneo ATP Barcellona 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 della pay-TV Sky. SuperTennis, la rete televisiva della Federazione Italiana Tennis (FIT) ha acquisito i diritti per trasmettere in chiaro tutti i tornei ATP 500 fino al 2023. Sky, invece, possiede i diritti per trasmetterne cinque all’anno, in co-esclusiva con SuperTennis.

Lo scorso anno ad aggiudircarsi la vittoria del Barcelona Open Banc Sabadell fu lo spagnolo Rafael Nadal, testa di serie numero uno del torneo. Rafa sconfisse il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 7-5. Per il campionissimo di Manacor fu il primo trofeo stagionale, mentre Tsitsipas fallì la possibilità di bissare il successo ottenuto sette giorni prima sulla terra rossa di Monte Carlo.

Nella specialità del doppio, vittoria per la coppia colombiana Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. I due tennisti della Colombia superarono il tedesco Kevin Krawietz e il romeno Horia Tecau con un perentorio 6-4, 6-2.

Va detto anche che nel 2021 a Barcellona in tanti si stroppicciarono gli occhi di fronte alle prestazioni eccellenti di Jannik Sinner, capace di raggiungere le semifinali, dove venne travolto dal greco Stefanos Tsitsipas. Prima di essere estromesso dal torneo catalano, Sinner si prese comunque la soddisfazione di battere in rapida successione lo spagnolo Bautista Augut e il russo Rublev, rispettivamente numero 5 e numero 3 del seeding.

Dove vedere l’ATP Barcellona 2022 in streaming

Lo streaming dell’ATP 500 di Barcellona 2022 sarà visibile gratis su supertennis.tv, il sito del canale televisivo della FIT, e su Sky Go e NOW, i due servizi disponibili per gli abbonati Sky e NOW.

La visione del live streaming su supertennis.tv richiede la creazione di un nuovo account sul sito della Federazione Italiana Tennis. Per riuscirci basta premere sul pulsante Iscriversi Adesso sotto l’intestazione Non si ha un account, inserire i dati richiesti e confermare la propria identità tramite il link di attivazione che si riceve via email una volta completato il form di iscrizione.

Il sito supertennis.tv è accessibile solo mediante browser Internet da PC e dispositivi mobili. Invece, i contenuti trasmessi su Sky Go e NOW sono fruibili da Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.