La terza puntata di Ultima Fermata ha visto coppie perdersi, tradirsi, abbandonarsi e mentirsi. Simona Ventura ha condotto in maniera impeccabile i protagonisti nel loro percorso, seppur spesso non sono arrivati dove speravano quando hanno iniziato a partecipare al reality di Canale 5. Ma scopriamo che cosa è successo nella terza puntata in onda il 6 Aprile, quali coppie si sono lasciate e quali invece, hanno deciso di continuare insieme il loro percorso.

Ultima Fermata, che cosa è successo nella terza puntata, in onda il 6 Aprile

Nella terza puntata di Ultima Fermata si sono messe in gioco tre coppie:

Lucia e Manuel , lei è stata tradita molte volte

, lei è stata tradita molte volte Luigi e Francesca , con un segreto nascosto da lui

, con un segreto nascosto da lui Luca e Stefania, lei gelosa a causa di un tradimento passato

Scopriamo come queste coppie hanno vissuto il loro viaggio nei sentimenti e che cos’hanno deciso di fare alla fine della puntata, andata in onda ieri 6 Aprile.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Ultima Fermata

Stefania e Luca: lei gelosa, lui traditore

Luca è un imprenditore pugliese, definito dalla compagna, “un bellimbusto”, in passato ha tradito la compagna e lei teme possa rifarlo ancora, non appena ne abbia occasione. Luca è costretto ad andare in giro con un furgoncino, per non attirare le altre donne con la sua Porsche. Lei racconta:

“Ho le corna. Io mi fidavo ma dopo il tradimento la catastrofe. Lui si lamenta perché dice che io non lo faccio vivere, non riesco a mettere una pietra sopra”.

L’uomo anche nel programma si dimostra molto attento alle attenzioni delle altre donne. Va in un locale e interagisce con altre donne, mettendo in mostra la propria automobile. Di fronte al confronto con lo psicologo sembra togliere un po’ la corazza e mostrare un lato più vulnerabile. Stefania decide di fargli provare sulla sua pelle la gelosia, così organizza due finte frequentazioni con altri uomini. La prima non tocca minimamente il compagno, la seconda sembrerebbe di sì. Luca dichiara:

“Mi fa male vederla piangere. Io lo so che mi vuole bene, non sarebbe rimasta dopo il tradimento. Se io volevo andarmene già me ne sarei andato, io ho bisogno di lei. Non le ho mai detto che la voglio lasciare”.

Nella quarta ed ultima puntata di Ultima Fermata Stefania e Luca si confronteranno e si scoprirà se usciranno dal reality insieme o separati.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Francesca e Luigi, che cosa nasconde l’uomo?

La coppia composta da Francesca e Luigi avrà un finale drammatico e inaspettato, che piacerà molto ai telespettatori a casa. La donna sospetta che il compagno l’abbia tradita. Ha scoperto alcuni messaggi compromettenti con un’altra donna e la sua iscrizione ad un sito d’incontri. Lui nega, ma lei sente che sta mentendo. Ma durante le riprese lui alla fine confessa di averla tradita e le chiede di sposarlo.

Francesca sbotta arrabbiata e gli intima di andarsene perché non vuole più avere niente a che fare con lui. Luigi si sente mortificato e avvilito dal suo gesto. La storia fra di loro sembra essere definitivamente conclusa. I telespettatori sono tutti dalla parte della donna ferita.

Il faccia a faccia di Francesca e Luigi ORA su Canale 5! Come finirà secondo voi? #UltimaFermata pic.twitter.com/jaOr7cZcp0 — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) April 6, 2022

Lucia e Manuel, la coppia dei tradimenti

Lucia e Manuel si conoscono fin da ragazzi. Lei gli ha perdonato tantissimi tradimenti, lui l’ha sempre data per scontata. Lucia un giorno conosce il suo vicino di casa con il quale si lega. Ora i due non sanno se continueranno la loro storia.

“Nel nostro rapporto manca tantissimo il dialogo. Mi sono sentita spesso sola e tantissime volte non capita”.

Lucia e Manuel abbandoneranno il treno di Ultima Fermata insieme? Lo scopriremo nella puntata finale di Ultima Fermata, mercoledì 13 Aprile, alle 21.20 su Canale 5.