Studio Battaglia si è conclusa ieri e i telespettatori già si sentono orfani della fiction. La Rai grazie all’affezione del pubblico ha raggiunto una media di ascolti interessante: circa il 18.8% di share. Per l’ultimo appuntamento di ieri ha raggiunto 4,2 milioni di telespettatori.

Il racconto delle protagoniste piace, grazie anche all’ottima recitazione e alle credibilità dei personaggi interpretati da Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Ma che cosa succederà ora? Ci sarà una seconda stagione?

Studio Battaglia 2 si farà? Parlano le protagoniste

In attesa dell’ufficialità della seconda stagione di Studio Battaglia, remake italiano della serie BBC One The Split, arrivata alla terza stagione, le protagoniste italiane hanno dichiarato le loro intenzioni di continuare con la serie.

Barbara Bobulova, interprete di Anna, a FanPage ha definito “eroine” le donne che lavorano a questo prodotto televisivo e spera di poter ritornare in una seconda stagione della serie.

Lunetta Savino, che interpreta Marina Battaglia, ispirata al Diavolo veste Prada, è stata più diretta, nel perfetto stile del suo personaggio:

“La seconda stagione si farà? Spero proprio di sì. È sul tavolo della produzione, è nei piani e io mi spero di potermi ancora divertire con questo personaggio”.

L’interprete della controversa Nina, Miriam Dalmazio, ritiene che ci siano ottimi presupposti perché Studio Battaglia 2 si faccia:

“Studio Battaglia permette di distrarsi per due ore con spensieratezza vera ma anche con personaggi rotondi, bilanciati anche nelle loro fragilità. Probabilmente, le persone riescono ad affezionarsi di più con una storia come la nostra in questo momento. Seconda stagione? Ci sono tutti gli elementi per ritornare“.

Ma finora dalla Rai ancora nessuna notizia. Però, dati anche gli ascolti, una risposta si suppone arriverà a breve.