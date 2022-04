Il successo di Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip continua a gonfie vele. Oggi BBC Studios ha dato comunicazione ufficiale che l’ex vippone presenterà due nuovi adattamenti che in Italia debutteranno su Discovery. Scopriamo quali sono.

Quali sono i nuovi programmi su Discovery condotti da Tommaso Zorzi

Il successo della prima stagione di Drag Race Italia a Tommaso Zorzi non ha garantito solo la conferma per il secondo anno, ma anche altre due conduzioni. Ad annunciarlo è BBC Studioso con un tweet:

Tommaso Zorzi condurrà la versione italiana di The Great British Sewing Bee – come vi avevamo già anticipato– e This is My House.

Il primo programma è un talent di sartoria, in cui i concorrenti dovranno sfidarsi per provare la loro abilità nel creare gli abiti. Il format in Italia si trasformerà in: Tailor Made – Chi ha la Stoffa? Già precedentemente concesso in licenza in Spagna, Portogallo e Norvegia, il format prevede che in un esiguo tempo i partecipanti riescano a dimostrare capacità tecnica ed estro, mettendosi alla prova su stoffe comuni, ma difficili.

Quando andrà in onda Tailor Made – Chi ha la Stoffa?

La produzione è di Blu Yazmine, il talent debutterà a giugno 2022 su Discovery e arriverà nella tv in chiaro, su Real Time, nell’autunno 2022. Ci saranno sei episodi con un vincitore finale.

This is My House, di che cosa parla

This is My House, il secondo programma che condurrà Tommaso Zorzi è invece un guessing game. Nel format quattro concorrenti devono convincere la giuria di vip e il pubblico che la casa in oggetto è di loro proprietà.

Il nome italiano del format è Questa è la Mia Casa. L’obiettivo è quello di sfatare le illusioni e percezioni della realtà per conoscere la verità. Creato da Richard Bacon e Nick Weidenfeld e prodotto in Inghilterra da Expectation per BBC One, in madrepatria è un programma molto amato e Discovery Plus auspica che possa avvenire lo stesso anche qui da noi. La scelta di Tommaso Zorzi dovrebbe portare una fascia di pubblico fidelizzata a scoprire di che cosa si tratti perché attratta anche dalla sua figura.

Quando andrà in onda Questa è la mia casa?

Le registrazioni di questo nuovo format sono ancora in corso, però la messa in onda è già prevista per Maggio su Real Time. Anche in questo caso ci saranno sei episodi.