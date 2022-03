Ve l’avevamo anticipato stamattina, ma ora arriva la notizia ufficiale. L’ex gieffino Tommaso Zorzi è pronto ad una nuova avventura televisiva su Discovery. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la carriera dell’influencer è decollata e non sembra fermarsi più.

Qual è il programma che Tommaso Zorzi condurrà?

Secondo le anticipazioni di DavideMaggio, Tommaso Zorzi presenterà la versione italiana di un celebre programma inglese: The Great British Sewing Bee. Di che si tratta?

Il format britannico è un reality show della BBC e Love Productions che ha esordito sui teleschermi inglesi nel 2013. Lo show ha avuto finora 7 stagioni e 60 episodi (di cui 6 speciali), l’ultima conclusasi proprio quest’anno. È stato anche premiato passando da BBC Two a BBC One.

Great British Sewing Bee, di che cosa parla?

Il nome che riprende il format di The Great British Bake Off, in onda su Real Time, vede protagonisti sarti amatoriali. Se in Inghilterra a condurre la versione originale c’è Joe Lycett e i due giurati Patrick Grant e Esme Young, in Italia oltre a Tommaso Zorzi è stata ricercata anche la stilista, creatrice dell’omonimo brand di successo, Elisabetta Franchi. Purtroppo però la professionista è impegnata e non potrà partecipare in veste di giurata. Riguardo alla giuria italiana dunque ancora non c’è nessuna certezza sul nome dei giurati, né tantomeno è noto qualche altro professionista contattato.

Great British Sewing Bee versione italiana, dove vederlo?

Il programma, che è già stato adattato in tanti altri paesi europei, ha avuto un ottimo riscontro in Spagna, dove viene distribuito sulla rete nazionale. In Italia invece verrà mandato in onda prima su Discovery + e, solamente dopo, sui canali in chiaro della rete. Lo stesso sistema di Drag Race Italia.

