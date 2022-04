Stasera tutto è possibile sta per terminare. Il comedy show condotto da Stefano De Martino è giunto all’ultima puntata, che andrà in onda stasera 5 Aprile. Che cosa succederà? Quali vip ospiterà? Scopriamo tutte le anticipazioni di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai Due alle 21.20.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile, gli ospiti dell’ultima puntata in onda il 5 Aprile

L’ottava e ultima puntata di Stasera tutto è possibile avrà il tema “Viva la natura”. Il cast di STEP quest’anno è stato impreziosito dalle presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo staserà imiterà la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci.

Proprio dal cast di uno dei suoi programmi di successo, arriva uno degli ospiti di Stasera tutto è possibile: Paolo Conticini, reduce dalla vittoria ne Il Cantante Mascherato, dove vestiva i panni di Volpe.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gli altri ospiti dell’ottava puntata sono: Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Flora Canto, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice e Maurizio Mattioli.

Dove potete trovare uno show con artisti polivalenti, esibizioni mozzafiato e strani giochi emozionanti? Semplice, a #Staseratuttoepossibile 🤣🤩 📌 Non potete di certo mancare al nostro ultimo imperdibile appuntamento, domani ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay 🔥 #STEP @RaiDue pic.twitter.com/FoZ3Ouadb2 — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) April 4, 2022

Stasera tutto è possibile, i giochi

I giochi del comedy show di Rai Due sono sempre molto esilaranti. Tra la Stanza Inclinata che ormai è divenuta iconica e le prove che vengono create ad ogni puntata.

Stasera 5 Aprile, ci saranno diversi giochi in cui si dovranno cimentare gli ospiti dello show:

Serenata Step

Segui il labiale

C’era una giravolta

Dance Battle

Ruba Gallina

Stasera tutto è possibile, la puntata speciale

Quella di stasera è l’ultima puntata, ma per non lasciare orfani troppo presto i telespettatori, martedì prossimo ci sarà una puntata speciale, nella quale sarà possibile vedere il meglio di questa stagione di Stasera tutto è possibile, i momenti più esilaranti che hanno fatto divertire il pubblico. Appuntamento dunque per il 12 Aprile con la puntata speciale.