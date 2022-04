Domenica 3 aprile, la puntata di Non è l’Arena è stata condotta da Massimo Giletti sul campo di guerra: il conduttore è tornato a Odessa per documentare in prima persona cosa sta accadendo in Ucraina. In occasione di un fuori onda, però, il presentatore si è lasciato andare a dei commenti poco carini nei confronti di chi era vicino a lui.

Scoppia la polemica per il fuori onda di Giletti

Due settimane fa, Massimo Giletti aveva deciso di condurre la puntata di Non è l’Arena direttamente da Odessa. A distanza di 15 giorni, il conduttore e giornalista ha deciso di tornare nuovamente “sul campo di battaglia”.

Nello studio di La7 c’era Tommaso Cerno. Durante il collegamento, Giletti ha spiegato che erano state avvertite delle forti esplosioni nella zona del porto di Odessa, esattamente a 700 metri di distanza. Il 60enne non ha nascosto di essere in pericolo:

"Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti in questo posto".

Mentre il conduttore ringraziava la Croce Rossa per il supporto, una persona vicina a Massimo Giletti ha chiesto di interrompere il collegamento per ritirarsi nel bunker. Di fronte alla richiesta, però, il giornalista si è rifiutato ed è andato su tutte le furie:

“Non rompere i c….”

Ovviamente, il fuori onda di Massimo Giletti è diventato virale e sui social moltissimi telespettatori stanno commentando il modus operandi del 57enne di Torino.

Selvaggia Lucarelli attacca il conduttore di Non è l’Arena

Tra le persone che hanno espresso un commento negativo sulla decisione di Massimo Giletti di condurre Non è l’Arena da Odessa, c’è stata anche Selvaggia Lucarelli. Su Twitter, la giornalista ha fatto presente che per ragioni di sicurezza il Governo ucraino ha vietato ai giornalisti di mostrare le immagini dei bombardamenti alle infrastrutture, tanto che alcuni giornalisti sarebbero stati espulsi.

A quel punto Selvaggia Lucarelli ha lanciato una stoccata al conduttore di Non è l’Arena:

“Giletti ovviamente sta mostrando tutto”.

A tal proposito la giornalista ha precisato che pochi istanti prima, una collega era stata molto chiara durante il collegamento.

