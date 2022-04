L’ATP Montecarlo 2022 è il torneo Masters 1000 che apre ufficialmente la stagione della terra rossa di quest’anno. La data di inizio è fissata per sabato 9 aprile, la finale invece è in programma per domenica 17 aprile, a Pasqua. Nell’ultima edizione, il torneo singolare di tennis ha visto la vittoria di Stefanos Tsitsipas: il tennista greco ha sconfitto in finale il russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-3, 6-3. Nel doppio, invece, successo per Nikola Mektic e Mate Pavic: la coppia croata ha battuto in tre set i britannici Daniel Evans e Neal Skupski.

Tre anni fa, sulla terra rossa di Monte Carlo, arrivò il trionfo di Fabio Fognini. Per il tennista ligure la vittoria più importante della carriera, conseguita dopo aver sconfitto campioni del calibro di Rublev (secondo turno), Zverev (ottavi) e Nadal (semifinale). Una volta conquistata la finale, l’azzurro ha travolto il serbo Lajovic per due set a zero con il punteggio di 6-3, 6-4. Riuscirà Fognini a ripetere l’exploit di tre anni fa, o al posto suo ci riuscirà un altro atleta italiano?

Di seguito le informazioni su come e dove vedere l’ATP Montecarlo 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Montecarlo 2022 in TV

Il torneo ATP Montecarlo 2022 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. Inoltre, il miglior incontro del programma serale sarà trasmesso il giorno dopo in differita in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre.

Nota: il doppio appuntamento con la replica di SuperTennis del giorno dopo è previsto per le ore 12 e le ore 18.

Il Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo ATP Masters 1000 che si disputa in Europa, nonché il primo della sua categoria sulla terra rossa. Sempre su questa superficie, nel mese di aprile ci sarà spazio anche per il torneo di Barcellona, appartenente alla categoria ATP 500. A maggio poi appuntamento con i Masters 1000 di Madrid e Roma. Una settimana dopo gli Internazionali di tennis della capitale (qui le info sui biglietti), inizierà l’attesissimo Roland Garros, con il quale terminerà la stagione sulla terra rossa.

Dove vedere l’ATP Montecarlo 2022 in streaming

Il live streaming dell’ATP Montecarlo 2022 sarà visibile in esclusiva su Sky Go e NOW. Chi non ha l’abbonamento a Sky o a NOW potrà contare sullo streaming del sito supertennis.tv, dopo verrà mostrata la differita dell’incontro di cartello del programma serale nel giorno seguente.

I contenuti trasmessi su Sky Go e NOW sono fruibili da Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet. Se si desidera guardare il Masters 1000 di Montecarlo di quest’anno su un dispositivo mobile, è sufficiente scaricare l’app Sky Go o quella di NOW da Google Play Store e App Store. Entrambe le applicazioni sono gratuite, tuttavia è richiesto l’abbonamento a uno dei due servizi.