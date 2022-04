Dopo giorni di rumor, è arrivata la conferma. Un Passo dal Cielo subirà una vera e propria rivoluzione.

Un Passo dal Cielo orfano di Francesco Neri

Maria Pia Ammirati, in qualità di direttrice della serialità Rai, ha dichiarato al mensile Tivù il rinnovamento di un’amata serie televisiva. Stiamo parlando di Un Passo dal Cielo. Come spiegato dalla direttrice, la serie di Rai1 sarà orfana del suo protagonista principale: Daniele Liotti.

La diretta interessata ha spiegato che si tratta di una vera e propria rivoluzione: Daniele hanno avanzato la richiesta, perché non voleva più essere “prigioniero” di un personaggio che ricopriva da anni. A tal proposito Maria Pia Ammirati ha affermato:

“Un Passo dal Cielo verrà profondamente rinnovato”.

Inoltre, Un Passo dal Cielo continuerà a vestire panni sempre più “green”. Lo scorso anno, la serie televisiva aveva cambiato anche location.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Daniele Liotti sostituito da due figure maschili

Maria Pia Ammirati nell’intervista rilasciata a Tivù ha spiegato che Daniele Liotti fin dal principio aveva rivelato di non voler essere legato per molto tempo al personaggio di Francesco Neri. Quest’ultimo era subentrato nella serie tv nel 2017 al posto di Terence Hill. Spinto dalla voglia di mettersi in gioco con nuovi progetti di lavoro, l’attore verrà sostituito da due nuovi protagonisti maschili.

I sostituti di Francesco Neri affiancheranno Manuela (personaggio interpretato da Giusy Buscemi), che avrà più spazio nella nuova stagione.