SoleLuna era esattamente chi tutti pensavamo fosse. Ci abbiamo messo tutta quest’edizione per arrivare a scoprire che abbiamo tutti avuto ragione sin dal primo momento. La domanda più interessante da farci è perché scegliere di far perdurare questa falso interrogativo per tutta la durata del talent.

Leggi anche: Dove vedere la replica de Il Cantane Mascherato

Il Cantante Mascherato, SoleLuna eliminato, ecco chi c’era sotto la maschera

SoleLuna ha perso lo spareggio contro il Camaleonte, così è stato costretto (finalmente!) a mostrare il proprio volto. Chi era?

SoleLuna era Cristiano Malgioglio, come tutti hanno indovinato fin dal primo minuto.

La cosa più divertente per il cantante è stata proprio indossare la maschera e lavorare con Milly Carlucci per la prima volta. Secondo lui SoleLuna è “una maschera molto chic, quella che possono indossare le grandi dive“.

Chi rispose al telefono quando Caterina Balivo chiamò Malgioglio?

L’unico dubbio che aveva avuto la giuria de Il Cantante Mascherato era riguardo la telefonata avvenuta in diretta tra Cristiano Malgioglio e Caterina Balivo. Anche questo mistero è stato risolto stasera: a rispondere era stato Massimo Lopez, che sa imitare benissimo il cantante. Tutto chiaro e gli indizi con la presenza in studio dell’imitatore, erano stati dati tutti quanti.

SoleLuna poteva uscire sin dall’inizio, eppure la maschera è andata avanti, in un’edizione che proprio sulla scontatezza ha fatto la sua cifra stilistica ormai.