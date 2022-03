Questa sera, mercoledì 23 marzo, andrà in onda su Canale 5 il nuovo programma di Fascino P.g.t per Mediaset, ovvero, Ultima Fermata. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, la quale sarà la voce narrante di questa avventura. Al format partecipano coppie in crisi che, prima di porre definitivamente fine alla loro relazione, hanno deciso di darsi un’ultima chance. Al momento, sono state rese note tre coppie. Conosciamole meglio.

Ultima Fermata, la prima coppia in crisi

L’attesa è, ormai, finita, il programma Ultima Fermata questa sera aprirà i battenti e in questi giorni sono state presentate le prime tre coppie. Ciascuna di esse ha scelto di partecipare alla trasmissione per un motivo diverso. Ad ogni modo, ad accomunare tutti vi è l’esistenza di problemi seri legati al loro rapporto. Per quanto riguarda la prima coppia resa nota, essa è formata da Stefania e Maurizio. Loro sono sposati da quattro anni ma a dividerli c’è la richiesta della donna di avere un figlio.

Malgrado Maurizio si dica ancora innamorato di lei, non riesce ad affrontare questo passo così importante. Questo, dunque, sta creando delle forti tensioni nel loro rapporto. L’uomo, infatti, ha detto di trovarsi davvero in difficoltà in quanto non riesce ad immaginare una vita senza di lei. Al contempo, però, è consapevole che potrebbe perderla se non dovesse convincersi a tentare di avere un bambino.

Le altre due coppie del nuovo programma di Simona Ventura

La seconda coppia, invece, è quella formata da Valentina e Samuel. Loro sono sposati da sei anni, ma nell’ultimo periodo le cose si sono decisamente incrinate a causa di un altro uomo. Nella vita della donna, infatti, è comparsa una nuova figura maschile che ha messo seriamente in pericolo la relazione tra i due. Valentina sembra decisa a chiudere, sta di fatto che ha avviato anche le pratiche per ottenere un divorzio consensuale. Samuel, però, non sembra pronto ad arrendersi così presto, pertanto, ha deciso di scrivere al programma per capire se ci sia qualcosa da salvare.

Infine, l’ultima coppia rivelata che prenderà parte a Ultima Fermata è quella composta da Adriana e Jonatan. I due stanno insieme da quattro anni e, almeno per il momento, non si conoscono ulteriori dettagli. Non sappiamo chi dei due abbia deciso di scrivere alla trasmissione di Canale 5, ma una cosa è certa, questa sera scopriremo tutto.

