L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo sarà caratterizzato da tante novità. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà fortemente influenzata dai transiti planetari. Ci sarà chi metterà al primo posto l’amore e chi sarà più interessato al successo professionale.

Nel dettaglio, la Vergine, lo Scorpione e il Capricorno terranno fede ai loro impegni, mentre il Leone, la Bilancia e i Pesci saranno molto più emotivi. Il Toro e l’Acquario saranno immuni al fascino del partner, al contrario dell’Ariete, del Cancro e del Sagittario che non riusciranno a resistere alle sue avance.

Per avere un quadro più completo dell’oroscopo della settimana, si consiglia di prendere visione anche del profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 marzo: dall’Ariete al Cancro

Ariete: sarete travolti dall’amore per il partner. Il rapporto di coppia, grazie alla vostra complicità, andrà a gonfie vele. Inizierete a dedicarvi a nuovi piani per il futuro, chiedendo consiglio anche agli amici e ai parenti. Sul lavoro, potrebbero esserci delle novità inaspettate. L’importante sarà mantenere la calma e affrontare la situazione con serenità. Film consigliato: Granchio nero (Netflix).

Toro: non riuscirete a lasciarvi andare con il partner. I recenti litigi, infatti, hanno avuto una forte impronta sul vostro rapporto. Preferirete concentrarvi su altri aspetti della vostra vita come il lavoro e gli amici. Il rapporto con i colleghi sarà caratterizzato da alti e bassi a causa di alcune incomprensioni. Con un pizzico di pazienza, però, le cose torneranno alla normalità. Film consigliato: La città incantata (Netflix).

Gemelli: i dettagli vi staranno molto a cuore. Cercherete di essere responsabili sul posto di lavoro, in modo da dimostrare la vostra efficienza. Non rimanderete le mansioni a un secondo momento e vi farete carico anche dei problemi dei vostri colleghi. Il partner, però, potrebbe non gradire molto questo atteggiamento. La cosa migliore potrebbe essere quella di trovare una giusta via di mezzo. Film consigliato: Acque profonde (Prime Video).

Cancro: il vostro cuore si scioglierà davanti alle attenzioni del partner. Non potrete fare a meno della sua presenza, soprattutto nei momenti più complessi. Vi calerete nei panni di ottimi ascoltatori. Saprete dare consigli preziosi e offrire un occhio di riguardo a chi ne avrà bisogno. Non ci saranno novità degne di nota sul posto di lavoro. Film consigliato: Divergent (Netflix).

21-27 marzo, oroscopo della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarà semplice affrontare tutte le emozioni di questa settimana. Vi troverete davanti a situazione diversi che, in un modo o nel l’altro, causeranno la vostra reazione. Sarà fondamentale provare a non perdere il controllo di voi stessi. Inoltre, tenervi tutto dentro non farà altro che peggiorare le cose. Gli amici e il partner saranno disposti ad ascoltarvi. Film consigliato: Time is up (Prime Video).

Vergine: sarete molto legati al vostro lavoro. Vi assumerete tutte le responsabilità del caso anche se, in alcuni momenti, dovrete rinunciare alla vostra vita privata. Il partner potrebbe risentire un po’ della lontananza, ma non troverete una soluzione alternativa. Per fortuna, il vostro impegno porterà ai risultati tanto desiderati. Film consigliato: Tall Girl (Netflix).

Bilancia: non riuscirete a trattenere le vostre emozioni. Proverete gioia anche per le cose più semplici e sarete molto sensibili davanti agli eventi spiacevoli. Il partner troverà piacevole il vostro modo di fare, ma qualcuno potrebbe non pensarla in questo modo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non dare troppo peso alle preoccupazioni. Film consigliato: Bad Moms (Prime Video).

Scorpione: sarete molto produttivi. Non sopporterete l’idea di rimanere indietro con il lavoro o con lo studio. Tenderete a seguire un ritmo quotidiano piuttosto serrato. Il vostro obiettivo sarà quello di liberarvi delle distrazioni e delle persone negative. Non sarà il momento giusto per iniziare un nuovo rapporto romantico. Film consigliato: WindFall (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 21 al 27 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l’amore del partner renderà questa settimana indimenticabile. Vi sentirete al settimo cielo, capaci di combattere contro qualsiasi avversità. Vi confiderete con la persona amata, seguendo i suoi consigli e ricambiando le attenzioni ricevute. Il rapporto con gli amici sarà un po’ più complesso a causa di diversi punti di vista. Film consigliato: The Hunt (Prime Video).

Capricorno: dedicherete la maggior parte della settimana al lavoro. Per voi, sarà molto importante portare a termine gli obiettivi. Non vi piacerà lasciare le cose a metà, soprattutto quando questo potrebbe influire sul vostro successo personale. Metterete l’amore al secondo posto, mentre agli amici dedicherete molte attenzioni. Film consigliato: Master (Prime Video).

Acquario: la relazione di coppia sarà caratterizzata da tanti dubbi. Non sarete certi di voler continuare in questo modo. Avrete bisogno di introdurre una svolta nella vostra vita per arginare il problema. Parlarne con il partner potrebbe essere la cosa giusta da fare. Il lavoro procederà senza alcun problema. Film consigliato: Un piccolo favore (Netflix).

Pesci: le emozioni avranno un grande potere su di voi. Riusciranno a pilotare le vostre scelte e a determinare aspetti fondamentali delle relazioni con gli altri. Seguirete il vostro cuore, non dando molto peso alla razionalità. Questo vi porterà ad agire in modo frettoloso e avventato. Ci saranno novità in amore. Film consigliato: Io prima di te (Netflix).