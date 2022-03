Tempi duri per Milly Carlucci! Infatti i suoi due programmi gold star potrebbero avere un futuro incerto, stando alle indiscrezioni di queste ore. Per entrambi ci saranno significativi cambiamenti. Scopriamo quali.

Il Cantante Mascherato ci sarà l’anno prossimo?

Il Cantante Mascherato sta subendo tantissime critiche a seguito delle ultime puntate. La maggior parte si concentrano sulla scelta del cast di Milly Carlucci, infatti sia in giuria che tra le maschere c’è un incrocio troppo evidente con Ballando con le Stelle. Il pubblico lamenta la troppa prevedibilità del programma e la mancanza di apertura verso altri personaggi, così da migliorare l’effetto sorpresa.

Sebbene si sia allungato di una puntata quest’anno. Infatti la finale è prevista per il 1 Aprile, anziché la settimana prima; il talent è stato definito lo “spin off” di Ballando con le Stelle. Secondo Dagospia l’anno prossimo potrebbe non esserci perché la programmazione Rai cambierà radicalmente.

Ballando con le stelle cambia data d’inizio

La rivoluzione in casa Rai coinvolgerà anche Ballando con le Stelle, che solitamente è sempre iniziato in autunno. L’anno prossimo invece potrebbe tornare direttamente a Febbraio, dopo Sanremo. Lo slittamento sarebbe determinato dai Mondiali di calcio 2022. Quest’anno si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Pertanto non lasceranno spazio al varietà del sabato sera.

Per la Rai l’appuntamento con i mondiali è imperdibile perché tutti gli appassionati di calcio vorranno vederlo e questo garantirà all’azienda grandi risultati di ascolti. Ballando con le Stelle riesce a catturare ben quattro milioni di telespettatori ogni sabato sera e sarà un’ottima alternativa alla programmazione Mediaset.