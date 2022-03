La zia di Giulia De Lellis farà il suo esordito sul piccolo schermo. Dove? Su Real Time. La signora Tiziana De Lellis prenderà parte al programma di Federico Fashion Style, Il salone delle Meraviglie.

Dove vedere la zia di ‘Giulietta’

Giulia De Lellis da qualche anno a questa parte è un’assidua cliente di Federico Fashion Style.

Per questo motivo la bella influencer, ex storica di Andrea Damante, ha consigliato alla zia di prendere parte ad un episodio de Il salone delle Meraviglie. La signora Tiziana De Lellis “sbarca” sul piccolo schermo nella puntata di venerdì 18 marzo su Real Time.

Al momento non è dato sapere quale sorpresa riserverà Federico Fashion Style alla sua nuova cliente.

Giulia e Tiziana sono molto legate

Come spiegato da Giulia De Lellis, la signora Tiziana è sempre stata una figura fondamentale nella sua vita. Zia e nipote hanno un rapporto speciale quasi come mamma e figlia. La influencer di Pomezia, non ha mai nascosto di avere ascoltato i consigli ricevuti dalla sua “zietta” preferita.

Per questo motivo che la signora Tiziana De Lellis potrebbe avere accettato di partecipare a Il salone delle Meraviglie.