Quanti di voi hanno condiviso la password Netflix pur non avendo un account premium? Basta non utilizzare contemporaneamente la piattaforma e si possono associare più dispositivi senza problemi. Netflix corre ai ripari.

La popolare piattaforma di streaming ha deciso di correre ai ripari, dopo che già un anno fa aveva iniziato ad agire in tal senso. I primi test di allora infatti ora si allargheranno a tre Paesi: Cile, Perù e Costa Rica. Lì non varrà il regolamento:

“Il servizio Netflix e qualsiasi contenuto accessibile attraverso il servizio sono destinati esclusivamente ad un uso personale e non commerciale e non possono essere condivisi con persone al di fuori del tuo nucleo familiare ”.

Ma invece si applicherà un sovrapprezzo per poter condividere anche con le altre persone il proprio abbonamento. La nuova funzionalità sarà disponibile dalla prossima settimana e avrà la funzione di test per verificare se effettivamente valga la pena di allargarla anche agli altri Paesi.

La piattaforma di streaming nel suo blog spiega le ragioni dietro questa mossa:

“Abbiamo sempre reso facile per le persone che vivono insieme condividere il proprio account Netflix, con funzionalità come profili separati e più stream nei nostri piani Standard e Premium. Sebbene siano stati estremamente popolari, hanno anche creato una certa confusione su quando e come condividere Netflix”.