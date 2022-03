Nel mese della loro festa, Pluto TV accende un canale speciale per i più piccoli dedicato ai papà famosi e simpatici del piccolo schermo. Per celebrare tutti i papà d’Italia e del Mondo, Pluto TV si è messo all’opera con uno speciale che andrà avanti per tutto il mese di marzo Pluto TV. Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) accende il nuovo canale “Super! Papà” per bambini e ragazzi con una programmazione dedicata alle figure paterni più divertenti di tutti i tempi. Vediamo insieme qual è la programmazione.

Festa del papà, la programmazione di Pluto TV

Durante il mese della festa del papà verranno trasmessi numerosi e imperdibili contenuti, sia film che serie TV dedicate all’uomo per eccellenza, quello più amato di sempre. In primis, sul nuovo canale “Super! Papà” andranno in onda le tre stagioni di “See Dad Run”, ovvero la divertentissima teen comedy che ha come protagonista un papà a tempo pieno che prima però, era una star della TV.

Gli altri contenuti per la festa del papà su Pluto TV

In onda sul nuovo canale “Super!Papà” anche “Star Fall”, che racconta la storia di una famiglia che da Hollywood si trasferisce nella piccola cittadina di Star Falls. In onda per questa celebrazione, anche le avventure della prima stagione di “Wendell & Vinnie” e “Cousins for Life”, imperdibile tra le mille peripezie dei protagonisti. Non perdete dunque, gli appuntamenti della festa del papà messi a disposizione per gli utenti di Pluto TV.

