Moonbug entertainment estende la partnership con WarnerMedia portando la serie d’animazione CoComelon su Cartoonito. Arriveranno ben 170 episodi del cartone animato di successo, disponibili in tutta l’area EMEA.

La bella notizia arriva da una delle più grandi digital media company al Mondo, in virtù dell’intesa con WarnerMedia. In pratica, CoComelon, programma per bambini di fama mondiale andrà in onda su Cartoonito continuando il suo lancio per tutto il 2022 e sarà visibile in 115 Paesi.

La partnership tra Moonbug e WarnerMedia

La nuova intesa tra Moonbug e WarnerMedia permetterà la visione globale del programma per bambini. L’accorso permetterà a oltre 100 Paesi di seguire il modello già esistente nel Regno Unito, dove CoComelon è presente su Cartoonito dall’aprile 2021. I 170 episodi di CoComelon disponibili su Cartoonito potranno essere visibili in tutta la Regione EMEA in diverse lingue, tra cui tedesco, francese e italiano.

CoComelon, trama e personaggi

Il cartone animato CoComelon è un contenuto di grandissimo successo planetario. Porta nelle case positività, educa alle buone maniere e sostiene l’apprendimento dei bambini in età prescolare attraverso la musica. La storia del cartoon si snoda tra i personaggi principali JJ, i suoi amici e la sua famiglia. I protagonisti condividono le loro simpatiche avventure quotidiane, esplorando e imparando. Come? Con il prezioso e immediato aiuto di situazioni semplici e canzoni allegre.

La soddisfazione dei manager di Moonbug e WarnerMedia

L’accordo annunciato tra Moonbug e WarnerMedia è stato anche commentato con molta soddisfazione dai responsabili delle due realtà. In particolare, Nicolas Eglau, Managing Director EMEA e APAC di Moonbug Entertainment ha dichiarato:

Grazie al comprovato successo a alla forte richiesta dello show animato, l'ampliamento della collaborazione è un altro passo importante per Moonbug e CoComelon poiché, oltre ad espandere la nostra presenza internazionale, rafforza la partnership vigente con WarnerMedia. Questa espansione è un forte segnale a favore dei contenuti sviluppati appositamente per piattaforme digitali, sottolineando la loro alta qualità e l'importante valore costruito da Moonbug attraverso i suoi programmi amati a livello globale.

Sulla stessa scia anche Zia Bales, Lead Acquisitions, Partnerships and Coproductions, Kids EMEA, WarnerMedia, che ha dichiarato:

Il target dei bambini in età prescolare rappresenta un obiettivo importante per noi e grazie all’accordo allargato con Moonbug, confermiamo il nostro impegno a costruire un catalogo con programmi affidabili e in linea con il pubblico di riferimento.