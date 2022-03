Questa sera 15 marzo, su TV8, andrà in onda una nuova puntata di Italia’s Got Talent. Come sempre, ci saranno tanti nuovi talenti da scoprire. Ludovica Comello, nei panni di conduttrice del talent show, introdurrà sul palco personalità eccentriche che stupiranno tutti con le loro performance. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di classificarsi per la finale del 23 marzo. Non si tratterà di un’impresa facile perché la competizione si rivelerà molto agguerrita.

La giuria, formata da Federica Pellegrini, Frank Matano, Mara Maionchi ed Elio, dovrà valutare le esibizioni per decidere quali saranno più meritevoli.

Italia’s Got Talent, cosa accadrà nella puntata del 15 marzo?

Nella puntata di questa sera di Italia’s Got Talent, i colpi di scena non mancheranno. Ai divertenti siparietti dei giudici si uniranno le incredibili performance dei concorrenti. L’appuntamento si unirà con una canzone cantata da Ludovica Comello. Questa volta la scelta ricadrà su Whatever You Want degli Status Quo.

Tra le esibizioni più sorprendenti ci saranno quelle a cavallo di una moto e di una bicicletta. Un fratello e una sorella si giocheranno tutto sui loro pattini, mentre un eccentrico ventriloquo darà voce a un pupazzetto molto particolare. Inoltre, i giudici saranno coinvolti in un numero dedicato al mentalismo.

Alla giuria, nella scorsa puntata, era stata data la possibilità di usare alcuni Golden Buzzer cumulativi. Il primo è già stato dato ed è probabile che altri vengano assegnati durante questa sera.

Dove vedere le puntate di Italia’s Got Talent?

Ogni mercoledì, le puntate di Italia’s Got Talent vengono trasmesse su TV8. Chi è in possesso dell’abbonamento a Sky, però, può gustare gli appuntamenti in anteprima sul canale Sky Uno. Anche gli iscritti a Now sono avvantaggiati perché hanno modo di godere della visione in streaming di Italia’s Got Talent.