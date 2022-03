Diavoli 2, la seconda stagione della serie TV di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, è una delle uscite più attese delle prossime settimane. La serie, basata sull’omonimo romanzo dell’autore italiano Guido Maria Brera, è un avvincente financial thriller che, nel corso della prima stagione, ha avuto il merito di raccontare il mondo dell’elite finanziaria in seguito al crack economico del 2008.

In questo approfondimento inseriremo tutte le informazioni in nostro possesso sulla seconda stagione della serie televisiva Diavoli: dalla trama al cast, dal trailer alla data di uscita.

Diavoli 2 trama: di cosa parla la serie

Qual è la trama di Diavoli 2? Gli episodi della nuova stagione sono ambientati nel 2016, dunque quattro anni più tardi gli eventi del primo capitolo. Non è una data casuale, dal momento che la Brexit (l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) è ormai alle porte. Intanto, il protagonista Massimo (Alessandro Borghi) ha avviato una politica incentrata su acquisizioni filocinesi, che prevede tra le altre cose l’ingresso nel team di nuovi investitori provenienti dalla Cina.

Una strategia vincente? Sembrerebbe proprio di no, visto il ritorno precipitoso di Dominic Morgan (Patrick Dempsey), il vecchio mentore di Massimo, che mette in guardia il suo allievo dai nuovi membri asiatici entrati a far parte della squadra. Alla base delle informazioni che Morgan possiede, gli investitori cinesi sarebbero pronti a tradire Massimo, avendo come obiettivo principale quello di prendere il controllo dei dati di milioni di persone, nell’ottica di una guerra che prosegue sottotraccia da anni tra Stati Uniti e Cina.

Diavoli 2: cast, attori e personaggi

Ecco il cast completo di Diavoli 2:

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero

Patrick Dempsey è Dominic Morgan

Malachi Kirby è Oliver Harris

Pia Mechler è Eleanor Bourg

Paul Chowdhry è Kalim Chowdrey

Lars Mikkelsen è Daniel Duval

Li Jun Li è Wu Zhi (nuova Head of Trading della NYL)

Joel de la Fuente è Li Wei Cheng (nuovo membro del board della società)

Clara Rosanger è Nadya Wojcik (nuova protetta di Dominic Morgan)

Tra i nuovi personaggi della serie Diavoli 2 si annoverano l’attrice statunitense Li Jun Li, l’attore filippino Joel de la Fuente e l’attrice danese Clara Rosager. Quest’ultima, con un passato da modella, è nota per aver interpretato il ruolo della protagonista Sara nella seconda e terza stagione della serie televisiva The Rain su Netflix.

Rispetto alla prima stagione, escono invece di scena la moglie di Dominic, Nina Morgan (Kasia Smutniak), arrestata per l’omicidio di Ed, e l’ex moglie di Massimo, la giornalista Sofia Flores (Laia Costa), scomparsa tragicamente durante gli episodi della prima stagione.

Diavoli 2: quando esce su Sky

La data di uscita di Diavoli 2 è fissata al 22 aprile 2022. La seconda stagione del financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey prevede in totale otto nuovi episodi.

Il trailer di Diavoli 2

In attesa dell’arrivo in catalogo, lo scorso 14 marzo Sky ha pubblicato sui suoi canali social il trailer ufficiale di Diavoli 2. Ecco il video.

Dove guardare Diavoli 2

Diavoli 2 in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW, gratis per gli abbonati. Sky Go è il servizio gratuito disponibile per tutti gli abbonati alla pay-TV inglese al momento della sottoscrizione di qualsiasi abbonamento. Invece NOW è una piattaforma streaming a parte, che offre la visione di tutta la programmazione Sky acquistando un semplice pass (nello specifico Cinema e Entertainment al costo di 14,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno).