Domenica 14 marzo, su Rai1, andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. In queste ore, sono stati annunciati gli ospiti che prenderanno parte al salotto domenicale condotto da Mara Venier.

Domenica In: tutti gli ospiti della ventiseiesima puntata

La scorsa domenica, Mara Venier ha aperto la puntata dedicando un ampio blocco alla guerra in Ucraina. Successivamente era arrivata nello studio Gemma Calabresi Milite: per mancanza di tempo, l’intervista è stata interrotta. Tuttavia, la “zia Mara” ha chiesto alla vedova del Commissario Luigi Calabresi di tornare nella 26^ puntata per raccontare la sua storia. Come promesso, Gemma tornerà a Domenica In il 14 marzo 2022: suo marito è stato ucciso dalle Brigate Rosse il 17 maggio del 1972.

Tra gli ospiti del salotto domenicale, ci sarà anche Matteo Bocelli: il figlio d’arte lancerà il suo ultimo brano “Dimmi” scritto con Mahmood. Sempre dal mondo della musica, arriverà Riccardo Cocciante: l’artista ripercorrerà la sua carriera tra racconti inediti e brani che hanno fatto la storia della musica.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infine, arriverà negli studi di Domenica In l’iconica Amanda Lear. La cantante si racconterà a 360 gradi alla padrona di casa, tra passato, presente e futuro.

Dunque, l’appuntamento di Domenica In è fissato per domenica 14 marzo 2022 a partire dalle 14 circa.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Domenica In