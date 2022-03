Andrà in onda sabato 12 marzo l’ultima puntata della 25esima stagione di “C’è Posta per Te”. Il people show condotto da Maria De Filippi chiude i battenti per questa stagione e, il finale promette bene tra tante storie avvincenti e commoventi e anche degli ospiti molto amati. In primis, Emma Marrone. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”.

“C’è Posta per Te”: anticipazioni ultima puntata, 12 marzo

Nel corso dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” che andrà in onda sabato 12 marzo in prima serata su Canale 5, arriverà come ospite una delle cantanti più amate della musica italiana: Emma Marrone. La bella pugliese sarà protagonista di un’emozionante storia a sorpresa. Non è la prima volta che la cantante partecipa al programma di Maria De Filippi. Ogni sua presenza è stata sempre un successo di pubblico! Al momento non sono stati resi noti i nomi degli altri ospiti che animeranno la serata.

Nell’ultima puntata di #CePostaPerTe ci sarà lei e noi non vediamo l’ora… ❤️ Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5, non mancate! @MarroneEmma pic.twitter.com/XTKC510QFF — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2022

Le storie dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”

Di certo, protagoniste indiscusse dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” saranno le storie della gente comune che si rivolge al programma. Vedremo anche sabato sera, persone che tentano di riallacciare rapporti e risolvere situazioni famigliari spesso complesse. Di sicuro ve ne saranno alcune molto commoventi.

Conclusa questa puntata, bisognerà darsi appuntamento alla prossima stagione di “C’è Posta per Te”, quasi sicuramente confermata da Mediaset per la storia del Canale, Maria De Filippi.