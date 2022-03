Dall’ANSA è appena trapelata una notizia molto interessante che riguarda il nuovo direttore di Rai Libri. Ad annunciare questo cambiamento ai vertici è stato l’amministratore delegato di Rai Com, Angelo Teodoli. Quest’ultimo, infatti, ha svelato che il nuovo direttore di Rai Libri sarà Marco Frittella.

Chi è il nuovo direttore di Rai Libri e l’annuncio di Angelo Teodoli

In queste ore è stato annunciato il nuovo direttore di Rai Libri. La persona designata per questo incarico così importante e prestigioso è Marco Frittella, il quale comincerà questa sua nuova avventura da lunedì 14 marzo 2022. L’amministratore delegato di Rai Com ha annunciato questo lieto evento dicendo di essere molto felice della scelta.

Il contributo di Marco Frittella

Il fatto che un professionista come Marco possa entrare a far parte di questo ambiente sarà sicuramente un valore aggiunto per la rete. Questo rappresenta un segnale molto importante di sviluppo di un settore in continua crescita.

Rai Libri è un ambito in cui è possibile raccontare attraverso la scrittura le tematiche e i personaggi appartenenti al servizio pubblico. L’obiettivo aziendale è quello di ampliare ulteriormente l’organico in modo da offrire ai lettori un servizio sempre più generalista e variegato in modo da soddisfare le esigenze di tutti. Tutto questo risulta essere in perfetta sinergia con l’operato e l’identità Rai.