Qual è la spiegazione del finale di Guida astrologica per cuori infranti 2”? Com’è davvero finita la seconda stagione della serie Netflix tratta dal romanzo di Silvia Zucca sull’amore e l’astrologia?

Allarme spoiler: dopo il successo delle ultime puntate arrivate sulla piattaforma poche ore fa, molto sono rimasti in dubbio su alcune scene del finale. Altri, si chiedono se vi sarà una terza stagione. Vediamo insieme di rispondere a entrambe le domande.

Il finale di “Guida astrologica per cuori infranti 2”, cosa vuol dire?

“Guida astrologica per cuori infranti 2”, ovvero il secondo capitolo della serie italiana he ha come protagonista Claudia Gusmano si è conclusa in modo un po’ strano. La serie racconta una storia d’amore ambientata a Torino dove la bella Alice deve fare i conti con la cotta che ha per il suo capo Davide e si affida alle stelle.

Alla fine delle seconda stagione Alice deve affrontare il fatto che Davide Sardi, il ragazzo che ama alla follia nonché il suo capo, parte per Hong Kong. Davide non l’avvisa e l’abbandona dicendoglielo solo durante la diretta dell’episodio di “Stars of Love”, il loro programma tv sull’oroscopo. Poi, vi è altra carne a cuocere. La ragazza di Davide aveva dichiarato ad Alice di essersi accorta di quello che c’era tra i due. Le aveva anche detto che voleva lasciarlo per perché non lo amava.

Quando sembra tutto sospeso, nell’ultimo episodio dedicato al segno dei pesci, Alice viene contattata da una casa di produzione di Roma. L’offerta di lavoro ha uno stipendio da capogiro ma implica trasferirsi nella Capitale, iniziare tutto dall’inizio. Davanti a questa situazione, Alice decide di accettare la proposta e lasciare Torino. La vera cosa anomala avviene quando Davide, qualche tempo dopo al compleanno di Alice, la raggiunge a Roma e le dichiara il suo amore. Perché era scappato? Lui stesso lo spiega. Aveva troppa paura di affrontare i suoi sentimenti.

Cosa accade agli altri personaggi?

Il finale della seconda stagione di “Guida astrologica per cuori infranti 2” chiude anche su Tio che si è lasciato con Andrea, che ha rifiutato di andare a vivere con lui. Carlo, invece, ha un figlio da Cristina e Paola, la migliore amica di Alice, decide di tenere il bambino che aveva appena scoperto di aspettare. Continuerà a lavorare come giornalista mentre suo marito si prenderà un anno sabbatico per badare al bebè.

Ci sarà la terza stagione di “Guida astrologica per cuori infranti”?

Visto il finale abbastanza completo della seconda stagione, senza alcun colpo di scena o questione in sospeso da risolvere è probabile che non ci sarà una terza stagione di “Guida astrologica per cuori infranti”. Ma non è detto: di certo, Netflix non ha confermato né smentito la possibilità di confermare questa serie. Non resta che aspettare!