Sabrina Ferilli, dopo dieci anni dall’ultima apparizione in una fiction, sarà pronta a tornare sul piccolo schermo. Questa volta sarà la protagonista di Gloria, una nuova serie tv incentrata sulla vita di un’attrice degli anni ’90. Le informazioni sul progetto sono ancora molto poche perché ancora è in fase di sviluppo.

Sabrina Ferilli, a breve, sarà presente anche al cinema in un film di Leonardo Pieraccioni intitolato Il sesso degli angeli.

Un nuovo ruolo per Sabrina Ferilli

Questo è un periodo molto positivo per Sabrina Ferilli. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2022, l’attrice tornerà sul piccolo e grande schermo per prestare il volto a due nuovi interessanti progetti.

Per quanto riguarda le fiction, reciterà nei panni di protagonista in Gloria, un prodotto targato Rai. Per ora, ancora non si sa nulla sulla data del debutto né sui particolari della trama. Sabrina Ferilli dovrà impersonare un’eccentrica attrice che proverà a realizzare tutti i suoi sogni. Purtroppo, la sua scalata verso il successo sarà interrotta da destabilizzanti problemi di salute. Inoltre, verrà dato spazio anche al ruolo della televisione negli anni ’90.

Erano dieci anni che Sabrina Ferilli non appariva in una fiction. Il suo ultimo ruolo, infatti, risale al 2012, quando interpretò Francesca Sipicciani in Nè con te né senza di te.

Sabrina Ferilli tornerà anche al cinema

I fan più impazienti, però, non dovranno aspettare ancora a lungo per rivedere la loro attrice preferita. Sabrina Ferilli, infatti, sarà presente in una produzione di Leonardo Pieraccioni. La trama del film Il sesso degli angeli appare piuttosto divertente perché sarà incentrata su un piccolo fraintendimento ai danni di Don Simone.

L’uomo, convinto di poter risollevare le sorti del suo oratorio con una proprietà ereditata dallo zio in Svizzera, si lascerà prendere dall’entusiasmo. Subito dopo, però, scoprirà che si tratta di un bordello. Il film debutterà nelle sale il 21 aprile 2022.