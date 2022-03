Stasera, Domenica 6 Marzo 2022, su Canale 5 ritorna il grande programma di Guinness World Records, “Lo Show dei Record“, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia.

Alla guida per la terza volta ritroviamo Gerry Scotti che, in questo periodo è impegnato con Francesca Branzini nella conduzione di Striscia la notizia. Il presentatore nel 2015 entrò anche lui tra i record. Infatti vinse il guinness come presentatore che aveva condotto più puntate al mondo di “Chi vuol essere Milionario”. Erano ben 1593.

Lo show dei record, tutte le anticipazioni della prima puntata

Che cosa ci riserverà questa prima puntata del programma girato nello studio 11 di Cologno Monzese? Persone da tutto il mondo arriveranno per cercare di entrare nel Guinness World Records 2022. Prove spettacolari in un mix di divertimento e adrenalina, intratterranno i telespettatori di Canale 5.

Ci sarà anche spazio per le storie di vita dietro i protagonisti delle prove, testimonianze e squarci sulla loro vita quotidiana accompagneranno le loro esibizioni.

A convalidare il raggiungimento dei record in studio ci saranno Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, giudici inviati dal Guinness World Records.

Da Londra si collegherà Marco Frigatti, che racconterà con clip esclusive e incredibili, i record più straordinari nel resto del mondo.

Durante la puntata ci saranno anche delle sfide tra i vari performer che cercheranno di superare i loro limiti. In questa prima puntata troveremo gli Strongmen e con loro vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen, l’olandese Kelvin De Ruiter.

Mr. Cherry, sarà un ospite fisso della puntata. Il giapponese è in grado di infrangere i più strani record mondiali.

Dove si svolgeranno le prove in esterna dello show?

Quest’anno le prove si svolgeranno all’ Autodromo di Monza, dove si svolge la Formula1. Lì si svolgeranno spettacoli di funambolismo e corse a tutta velocità.

L’inviato Umberto Pelizzari avrà il compito di raccontarle e Alan Pixsley,giudice del Guinness World Records.

Chi è Umberto Pelizzari?

Il presentatore detiene anche lui dei record mondiali. Infatti come apneista ha vinto numerosi record mondiali. Ha una capacità polmonare di ben 7,9 litri.

Lo show dei record, gli ospiti

Gerry Scotti per questa stagione ha deciso di ospitare in ogni puntata un campione dello sport. Per questa puntata ci sarà un volto caro al pubblico di Canale 5 per aver partecipato ad Amici Celebrities: l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Lo Show dei record, le puntate

Lo show dei record per questa stagione sarà composto da 6 puntate, su Canale 5 ogni domenica, con la regia di Roberto Cenci. Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.